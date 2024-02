Foto e video intimi di bambini nello smartphone: arrestato un cameriere I poliziotti della postale hanno fermato un 50enne di Latina con materiale pedopornografico nel telefonino. Il giudice ne ha convalidato l’arresto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Aveva foto e video intimi di bambini nella galleria dello smartphone un cameriere cinquantenne di Latina, che gli agenti della polizia postale hanno scoperto e fermato e dovrà rispondere del reato di detenzione di materiale pedopornografico. La misura di custodia cautelare è scattata alcuni giorni fa al termine delle indagini che hanno rivelato come l'uomo avesse nel telefono tantissimo materiale multimediale in cui il soggetto erano bambini in atteggiamenti sessualmente espliciti ed è stato posto ai domiciliari. Il cinquantenne, assistito dall’avvocato Stefano Perotti, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Aveva oltre 200 immagini di minori

I poliziotti si sono presentati a casa del cinquantenne a Latina e l'hanno perquisita. Al vaglio i dispositivi elettronici. Mentre sul computer non c'era nulla che potesse costituire un potenziale reato, tutte le foto e i video erano sul cellulare. Si tratta di circa 200 immagini di minori. Lo smartphone è stato sequestrato perchè gli investigatori che indagano sulla vicenda cercheranno di risalire alla fonte dalla quale il cinquantenne l'ha ottenuto, nel tentativo di rintracciare e fermare altre persone.

Il giudice ne ha convalidato l'arresto

Gli adulti che possiedono sui propri dispositivi smartphone e computer foto e video di bambini solitamente oltre a riceverli se li scambiano attraverso chat e il lavoro dei poliziotti consiste proprio nell'approfondire ciò che accade e risalire ad altre persone che le possiedono. Gli agenti trovato il materiale pedopornografico hanno sottoposto l'uomo a fermo, che il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina ha poi convalidato.