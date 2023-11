Forti boati nella Tuscia, allarme e preoccupazione fra i cittadini: cosa sta succedendo Diverse le segnalazioni della cittadinanza da Tarquinia a Civitavecchia a partire dallo scorso sabato, 18 novembre che lamentano forti boati nella zona. Ecco di cosa si tratta.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Alcuni volte si sente soltanto lo scoppio. Altre volte, il boato è talmente forte da far vibrare i vetri delle case e da far preoccupare la cittadinanza che, negli ultimi tre giorni, si è chiesta cosa stesse accadendo. I primi boati sono stati avvertiti sabato 18 novembre. Altri domenica 19 e altri ancora lunedì: anche oggi si è sentito rimbombare nella Tuscia.

Cosa sono i boati che si sentono nella Tuscia

Secondo quanto spiegano le testate locali, come Tuscia Web.eu, i rimbombi che si sono sentiti in questi ultimi giorni sono da attribuire alle esercitazioni militari del Terzo reggimento degli alpini, in corso in questi giorni al poligono di Monte Romano. Alcuni degli utenti, ad esempio, hanno scritto di essere abituati al rumore delle esercitazioni nel poligono. Altri, invece, pensano che i rumori di questi giorni siano "eccessivamente assordanti" rispetto al solito. E se qualche utente lamenta i rumori, dannosi per gli umani, ma soprattutto per gli animali, altri invece sottolineano come da oltre venti anni ci siano queste esercitazioni.

Esercitazioni e boati nella Tuscia: date e orari

Come anticipato, le esercitazioni, con annessi boati, sono iniziate sabato 18 novembre. E non sono destinate a finire presto: oltre a quelle del 19, 20 e 21 novembre sono previste anche mercoledì 22, giovedì 23 e domenica 26 novembre, come scritto nell'Ordinanza di sgombero poligono a carattere di urgenza per il poligono di Monte Romano dal 20 al 26 novembre 2023.

Per quanto riguarda gli orari, invece, le attività addestrative saranno effettuate dalle 8 alle 24. Nello specifico, le esercitazioni, però, prevedono una pausa dalle 22.3o fino alle 8.