video suggerito

Follia da ultimo giorno di scuola, vandalizzata la stazione della metro C Gardenie Studenti e studentesse in festa per l’ultimo giorno di scuola hanno completamente vandalizzato la stazione della metro C di Roma Gardenie. Ecco il video di come appare dopo il loro passaggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le immagini della stazione della metropolitana di Gardenie vandalizzata da studenti e studentesse, foto da Instagram.

Uova, pomodoro, farina. Non sono gli ingredienti di una nuova ricetta, ma è quanto studenti e studentesse hanno lanciato all'interno della stazione della linea C della metropolitana di Roma Gardenie. La stazione appare completamente vandalizzata con la farina lanciata a terra e segni delle uova e del pomodoro sulle parete. A lasciare in queste condizioni la stazione della metropolitana studenti e studentesse che stavano festeggiando l'ultimo giorno di scuola, prima di una nuova estate.

Stavolta, però, al posto di gavettoni all'aria aperta, a rimetterci sono stati viaggiatori e viaggiatrici che hanno trovato la strada dall'ingresso alla banchina completamente sporca.

Le reazioni degli utenti: "Vanno individuati"

Non sono tardate ad arrivare le reazioni degli utenti che hanno presto condannato il gesto. "Le telecamere per il riconoscimento dovrebbero esserci. E poi andrei a parlare direttamente coi genitori", scrive un'utente. "Vanno rintracciati: sono loro che devono pulire", aggiunge un altro. E c'è chi attacca i genitori. "Oggi sono i figli a comandare a casa e i genitori strisciano come vermi", dicono ancora.

Leggi anche Follia da ultimo giorno di scuola, vandalizzata la stazione della metro C Gardenie

"Incredibile: a Roma è più facile trovare un taxi fuori Termini che uno studente delle superiori senza la merda nel cervello", aggiunge un altro, che forse ha assistito ad un altro festeggiamento sicuramente esagerato da parte di alunni e alunne dell'istituto Fermi, stavolta dall'altra parte della capitale, in zona Trionfale. Qui ragazzi e ragazze hanno intonato cori e fatto esplodere botti davanti all'ingresso di scuola. Per la confusione la folla, sul posto sono anche intervenuti i carabinieri.