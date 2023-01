Fiumicino senz’acqua: l’elenco delle scuole chiuse a Fregene, Focene e Maccarese il 18 gennaio Il Comune di Fiumicino ha pubblicato l’elenco delle scuole di Fregene, Maccarese e Focene, che rimarranno chiuse mercoledì 18 gennaio 2023 per la mancanza di acqua.

A cura di Alessia Rabbai

Manca l'acqua a Fiumicino, per questo motivo alcune scuole del territorio resteranno chiuse mercoledì 18 gennaio. Ad annunciarlo il Comune di Fiumicino guidato da Esterino Montino con una nota stampa, in cui ha divulgato un elenco con i nomi di tutti gli istituti scolastici, che resteranno chiusi nelle frazioni di Fregene, Focene e Maccarese. L'amministrazione comunale ha infatti reso noto che la mancanza di acqua è dovuta ad un intervento sul sistema idrico potabile condotto da Acea Ato 2. Lavori che sono in programma per il prossimo mercoledì 18 gennaio e che, data la mancanza di acqua, renderanno necessaria la chiusura di istituti scolastici di diverso ordine e grado. Bambini e ragazzi dunque, eccezionalmente per la giornata di mercoledì, resteranno a casa. Non è ancora noto quando verrà ripristinato il servizio, informazione per la quale invitiamo i lettori a seguire i canali istituzionali ufficiali del Comune di Fiumicino.

L'elenco delle scuole di Fiumicino che restano chiuse il 18 gennaio: