Finalmente la Vela di Calatrava: l'arena pronta per il Giubileo, ospiterà evento con Papa Francesco Parte del complesso della Vela di Tor Vergata, progettato da Santiago Calatrava, sarà completato entro l'inizio del Giubileo. In particolare è previsto un palasport scoperto da 8mila posti.

A cura di Enrico Tata

Da vent'anni è uno scheletro gigante nelle campagne di Tor Vergata a Roma. Ma finalmente il complesso della Vela disegnata dall'archistar Santiago Calatrava sarà pronto, almeno in parte, per il Giubileo 2025.

Il Palasport sarà pronto entro dicembre 2024

In effetti, la vela già esistente, che sarebbe dovuta diventare il Palanuoto per i Mondiali di Roma 2009, non sarà terminata per l'inizio dell'Anno Santo. Sarà invece portato a termine il secondo impianto, il Palasport, quello non coperto da una vela, che diventerà un grande palazzetto dello sport scoperto da 8mila posti. Sarà dotato di gradinate e di tutti i servizi necessari.

L'intervento sarà concluso entro dicembre 2024, con i collaudi dei nuovi spazi che saranno effettuati nei primi mesi del 2025. I primi eventi del Giubileo nell'area di Tor Vergata sono attesi nell'estate del 2025 e prevedono anche la partecipazione di papa Francesco.

I lavori nel complesso della Vela di Tor Vergata

I tecnici dell'Agenzia del Demanio, che si sta occupando dell'esecuzione dei lavori, hanno accompagnato i membri della commissione capitolina Giubileo nell'area della Città dello Sport di Tor Vergata. Al momento è stata conclusa la messa in sicurezza del Palanuoto e della sua vela ed "ed è stato affidato l'appalto integrato sul palasport. Il progetto esecutivo è quindi in elaborazione e i lavori si apriranno a fine marzo". In particolare 13 milioni di euro sono stati utilizzati per verificare l'integrità della vela, con squadre di operai acrobatici che hanno verificato tutta la struttura.

Altri 37 milioni serviranno per il completamento del Palasport e altri 20 milioni serviranno per sistemare le aree verdi esterne attrezzate, per i vialetti e per un parcheggio da 650 posti auto.

Come detto, per il Giubileo sarà pronto soltanto il nuovo Palasport scoperto da 8mila posti, mentre l'area del Palanuoto con la vela sarà transennata. "I tecnici del Demanio a mia precisa domanda hanno garantito che i lavori per l'arena del palasport saranno terminati entro dicembre e che i collaudi saranno effettuati i primi mesi del 2025", ha spiegato il presidente della commissione Giubileo, Dario Nanni.

Che fine farà la Vela di Calatrava?

I dubbi sono legati principalmente a due aspetti. Uno è stato sollevato dalla consigliera Francesca Barbato e riguarda il numero di parcheggi nell'area. "Il numero di posteggi previsto non è sufficiente in un'area che a oggi è raggiungibile esclusivamente in automobile".

Il presidente del Municipio Roma VI, Nicola Franco ha rilevato che "sono stati progettati dei collegamenti che da Torre Angela arrivano fino a Tor Vergata ma sono inclusi nei fondi del Pnrr e pertanto non saranno ultimati entro il Giubileo". La stazione della metropolitana più vicina è quella dii Torre Angela della Metro C a circa 2,5 chilometri di distanza.

Il secondo problema è stato sollevato sempre da Nicola Franco. Che fine farà il Palanuoto? La vela dovrà essere completata con l'apposizione dei vetri, ma quale sarà la destinazione finale? "Bisogna capirne la destinazione. Potrebbe cambiare e diventare l'orto botanico dell'università di Tor Vergata".