Festa della Lazio, tifoso si ferisce con un petardo: ha perso tre dita Un uomo di 53 anni, durante la festa della Lazio, stava cercando di accendere un petardo quando gli è esploso in mano: il 53enne ha perso tre dita.

A cura di Ilaria Quattrone

Si è svolta tra sabato e domenica notte, la festa della Lazio per festeggiare i 122 anni dalla nascita della squadra: i festeggiamenti sono andati in scena in piazza della Libertà a Roma. Sono stati esplosi fuochi d'artificio e fumogeni e anche petardi. Un tifoso, infatti, è rimasto ferito mentre ne stava accendendo uno e, secondo le prime informazioni, avrebbe perso tre dita. Sul posto sono quindi accorsi i medici e i paramedici del 118 che, dopo aver fornito le prime cure, lo hanno trasferito in ospedale.

In migliaia si sono radunati in piazza della Libertà

Sono stati in migliaia a radunarsi sotto la targa che ricorda la fondazione della società. Nonostante l'aumento dei contagi e le disposizioni anti-Covid, in moltissimi hanno deciso di festeggiare: bandiere, cori e soprattutto botti. I tifosi sono arrivati da ogni angolo di Roma. Oltre ai festeggiamenti di ieri sera, si sono svolte delle celebrazioni anche questa mattina.

L'uomo stava accedendo un petardo quando gli è esploso in mano

Ieri sera però, come già detto, i festeggiamenti sono costati cari a uno dei partecipanti. L'uomo, 53 anni, stava accedendo il petardo quando gli è esploso in mano. È stato trovato sanguinante dagli agenti della polizia del distretto Trevi su Ponte Regina Arrivati sul posto, gli operatori sanitari hanno deciso di trasferire l'uomo con un'ambulanza al Cto nel quartiere Garbatella. I medici hanno provato, con un intervento chirurgico, a riattaccare le dita, ma non ci sono riusciti. Il 53enne si trova ancora sotto osservazione in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.