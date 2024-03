“Faccio saltare in aria la casa”, minaccia il padre con la bombola del gas: arrestato un 30enne Ha minacciato il padre con una bombola del gas: “Faccio saltare in aria la casa con te dentro”. Poi lo ha aggredito: arrestato un trentenne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

"Faccio saltare in aria la casa con te dentro": queste le parole di un ragazzo di 30 anni rivolto al padre. Il giovane ha messo in disordine tutta l'abitazione poi ha aggredito l'uomo, minacciandolo e picchiandolo. È successo nella tarda mattinata di ieri, domenica 17 marzo 2024, a Giuliano di Roma un comune in provincia di Frosinone, ad una quindicina di chilometri dal capoluogo ciociaro.

Cosa è successo: l'aggressione e le minacce

L'aggressione risale alla giornata di ieri, domenica 17 marzo 2024, quando, poco prima di mezzogiorno, il ragazzo ha iniziato a litigare con il padre. Un copione che, da qualche giorno, si ripeteva nell'abitazione ciociara.

Il ragazzo, al culmine del diverbio, ha minacciato di far esplodere la casa. Si è avvicinato alla bombola del gas: "Apro la bombola e ci faccio saltare in aria". Poi si è staccato dalla bombola ed è andato verso il padre e ha iniziato a picchiarlo. Lo ha ferito, soprattutto al volto dove ha riportato le lesioni più gravi.

L'arrivo dei soccorsi

Dopo l'aggressione, hanno raggiunto l'abitazione sia i carabinieri di zona che gli operatori del personale sanitario del pronto soccorso. L'uomo è stato trasportato con un'ambulanza d'urgenza in ospedale: fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze, come sottolonea Ciociaria Oggi.

Nei confronti del ragazzo di 30 anni, invece, è scattato l'arresto. I militari arrivati nell'abitazione l'hanno trovata completamente a soqquadro e, al piano di sopra, hanno rinvenuto la bombola del gas utilizzata per minacciare il padre. Il trentenne è stato accusato dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni e minacce ed è stato arrestato dai carabinieri. Resta in attesa di convalida.