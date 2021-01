"Un ricordo d'amore. Dedicato alla comunità ebraica più antica del mondo". Si intitolava così l'evento online organizzato in vista della Giornata della Memoria dalla deputata leghista al Parlamento Europeo Cinzia Bonfrisco. È stato cancellato, dopo molte polemiche, perché tra gli oratori c'era anche Emanuele Licopodio, esponente della Lega del Municipio VI di Roma, ma in passato militante di Forza Nuova. La Comunità ebraica di Roma ha vivamente protestato e, scrive Simone Canettieri sul Foglio, Matteo Salvini sarebbe intervenuto in prima persona per chiedere di cancellare l'incontro. "Fate sparire la locandina, cancelliamo questa roba", sarebbero state le parole del leader leghista secondo quanto riportato sul Foglio. C'è da aggiungere che, stando all'agenzia Ansa, la Lega ha sottolineato che Salvini della vicenda "non ne sapeva nulla ed è concentrato sul grande evento del 27".

Bonfrisco: "Errore mio personale, me ne assumo la responsabilità"

In effetti l'evento organizzato da Bonfrisco era, come ammette lei stessa, un piccolo evento dedicato ai ragazzi che anticipava quello del 27 gennaio organizzato insieme a Matteo Salvini. "Era una piccola storia romana che avremmo voluto raccontare, in cui Alberto Terracina faceva la parte più importante. Io sono da sempre schierata convintamente al fianco di Israele e del popolo ebraico, solo questa mattina siamo stati in collegamento con Israele per parlare del Covid. La presenza di questo questo giovane è un errore mio personale di cui mi assumo ogni responsabilità e mi scuso. Mi è stato fatto notare dagli amici della comunità ebraica e già sera ieri l'evento è stato annullato. La sua presenza sarebbe stata incompatibile con gli ideali che noi portiamo avanti. E' un errore di cui mi assumo le responsabilità", ha spiegato all'agenzia Ansa l'eurodeputata Bonfrisco.

In realtà, però, Licopodio e Bonfrisco, avevano già collaborato il 6 gennaio. Come scrive lo stesso Licopodio: "Oggi insieme all’Europarlamentare Anna Cinzia Bonfrisco, che ringrazio di cuore per avere accolto il nostro invito, abbiamo consegnato le calze della befana ai bambini ospiti della Casa del Povero. In un momento così difficile la vicinanza delle istituzioni è fondamentale per riuscire a superare questa crisi".

La vicenda è stata commentata con queste parole dal portavoce nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratonianni: "Il fatto che sia dovuto intervenire addirittura Matteo Salvini per annullare l’iniziativa pubblica organizzata dalla Lega a Roma per il Giorno della Memoria in cui oltre a due europarlamentari e al coordinatore romano avrebbe partecipato anche un altro esponente leghista, ex Forza Nuova ed antisemita, come rivela il Foglio oggi, la dice lunga su che cosa alberga in quel partito. Possono usare la candeggina, (anche la idrossiclorochina che oggi va di moda dalle loro parti) ma gratta gratta si torna sempre al punto di partenza. Una ragione in più perché questo Paese non venga consegnato a politici di questo genere".