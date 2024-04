video suggerito

Escursionista si ferisce e resta bloccata in un sentiero a Nepi: salvata dal Soccorso Alpino Attimi di paura a Nepi, lungo il sentiero della cascata del Picchio, dove un’escursionista si è infortunata alla caviglia e non è più riuscita a proseguire. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

L'intervento dei soccorsi sul sentiero della Cascata del Picchio della giornata di ieri, lunedì 29 aprile 2024 (Foto Facebook Soccorso Alpino e Speleologico Lazio).

Un'escursionista è stata soccorsa dal Soccorso Alpino e Speleologico Lazio (CNSAS) sul sentiero della cascata del Picchio nella zona di Nepi, in provincia di Viterbo, nella giornata di domenica 28 aprile. Durante la camminata, si è ferita alla caviglia e non è più riuscita a tornare indietro.

Il servizio speleologico ha attivato l'eliambulanza della regione Lazio con a bordo il tecnico di elisoccorso del CNSAS e il medico e l'infermiere del 118. Grazie al coordinamento tra la squadra di terra e l'elisoccorso, l'escursionista infortunata è stata individuata: l'equipaggio ha prima recuperato con il verricello la donna. Poi l'ha portata in un luogo più facilmente accessibile e consegnata alle cure dell'autoambulanza arrivata sul posto.

Escursionista precipita in una forra e vola per oltre cinque metri

Non è la prima volta che degli escursionisti si fanno male lungo il percorso della cascata del Picchio. Nel mese di novembre 2023, un uomo era precipitato in una forra, una delle gole a pareti verticali caratteristiche del luogo, facendo un volo di oltre cinque metri e ritrovandosi impossibilitato a proseguire. Anche in quel caso è intervenuto sul posto il Soccorso alpino e speleologico con un elicottero, con l'equipaggio medico a bordo.

Il sentiero della Cascata del Picchio

Una tra le più belle escursioni nel Lazio tra paesaggi mozzafiato, torrenti e forre. Così si può definire il percorso di trekking della Cascata del Picchio, un angolo segreto della Tuscia che si trova vicino Nepi, comune in provincia di Viterbo.

Si tratta di un sentiero che si snoda su poco più di 5 chilometri e che si sviluppa tra cavoni e profonde gole a pareti verticali e avvicinate, tra le quali scorre l'acqua e arriva alla cascata nascosta tra gli altopiani nei comuni di Castel Sant'Elia e Nepi: un paesaggio suggestivo che, come abbiamo visto, spesso può rappresentare un rischio anche per gli escursionisti più esperti.