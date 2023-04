Elezioni Latina, Damiano Coletta candidato sindaco per la terza volta con il centrosinistra Latina il 14 e 15 maggio va al voto, Damiano Coletta ieri ha vinto le primarie nel capolguogo ed è candidato sindaco del centrosinistra per la terza volta consecutiva.

A cura di Alessia Rabbai

Damiano Coletta a Fanpage.it

Damiano Coletta è candidato sindaco per la terza volta consecutiva a Latina e per la seconda alla guida della coalizione di centrosinistra. Ha ricevuto 1628 voti con Latina Bene Comune, vincendo le primarie, mentre Daniela Fiore candidata del Partito Democratico e Filippo Cosignani hanno ottenuto rispettivamente 1007 e 125 voti. La candidatura di Coletta arriva in vista delle elezioni comunali in programma domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023.

"Il mio grazie a tutte e a tutti coloro che oggi mi hanno supportato e mi hanno dato fiducia nel votarmi come candidato sindaco per le prossime amministrative di metà maggio – ha dichiarato ieri Coletta – Il rispetto e il ringraziamento ai miei contendenti, a Daniela Fiore e Filippo Cosignani. È stata una disputa sempre leale, da domani si deve lavorare insime sui temi, per aprire il campo e perché la sfida che adesso ci vedrà impegnati ci deve vedere fin da domani con ‘le maniche tirate su'. C'è un avversario che è sicuramente favorito in questo momento, ma la partita diventa ancora più intrigante perché c'è una Latina che si identifica e vuole continuare il cambiamento intrapreso nel 2016: lo dobbiamo fare con Latina, tutti uniti, sempre".

Sostegno alla candidatura di Damiano Coletta

A commentare la vittoria di Damiano Coletta alle primarie del capoluogo pontino la consigliera regionale della Lista Civica D'Amato presidente Marta Bonafoni: "Congratulazioni a Damiano Coletta, che dopo le primarie di ieri è ancora una volta candidato sindaco di Latina. Un'affermazione importante che, passando per le primarie come non era mai successo, acquisisce ancora più forza, all'interno di un quadro unitario. Il centrosinistra di Latina ha oggi un campo solido da cui ripartire, a cui poter aggiungere una coalizione larga, "la più larga possibile" come ha detto Damiano ieri sera. Ora avanti tutta per vincere le elezioni di maggio e non riconsegnare Latina al suo passato nero".

Leggi anche Violenza sessuale a Ponza: 28enne costringe 14enne a rapporto orale

E il il capogruppo AVS in consiglio regionale Claudio Marotta: "Esperienza e capacità non mancano a Damiano e saranno gli strumenti migliori per convincere i cittadini e così da battere la destra nelle elezioni di maggio. Sono orgoglioso di poter sostenere Coletta al quale non faremo mancare il nostro appoggio e sostegno. Da oggi tutti pronti e tutti a lavoro per la grande sfida che ci aspetta a Latina".

Coletta sfiduciato dai consiglieri del centrodestra

Coletta già sindaco di Latina, è stato sfiduciato da diciannove consiglieri del centrodestra, maggioranza nell'amministrazione comunale. Coletta è stato eletto alla guida del capoluogo pontino per la prima volta nel 2016, sostenuto da una coalizione civica di centrosinistra, poi confermato al ballottaggio a ottobre 2021. Lo scorso settembre in alcune sezioni elettorali sono state ripetute le elezioni per irregolarità emerse e accertate dal Tar. Esiti che hanno fatto sperare al centrodestra un esito diverso, ma così non è stato: quest'ultimo non è riuscito a raggiungere i pochi voti che gli avrebbero permesso di superare il 50 per cento, ribaltando così il risultato elettorale.