È morto Luciano De Luca, era sua la voce che annunciava i treni della Metro B Ancora oggi è di Luciano De Luca la voce che annuncia i treni in arrivo nelle stazioni della Metro B di Roma. Quando è andato in pensione, i suoi colleghi lo hanno omaggiato con una targa: "The Voice of Subway".

A cura di Enrico Tata

È morto Luciano De Luca all'età di 70 anni. Se il suo nome è sconosciuto ai più, tutti i cittadini della Capitale conoscono inconsapevolmente la sua voce. È sua, infatti, la voce che annuncia i treni in arrivo nelle stazioni della Metro B di Roma. Nelle banchine della metropolitana ci sono cartelli con i tempi previsti degli arrivi dei convogli alla fermata. Non si tratta di rilevamenti in tempo reale, ma di una stima calcolata in base alle medie di percorrenza dei treni, grazie a un software sviluppato all'interno degli uffici Atac dove lavorava De Luca.

Durante la realizzazione di questo software, De Luca registrò alcuni messaggi di prova per mostrare il funzionamento del sistema. Quegli annunci diventarono poi quelli ufficiali che vengono utilizzati ancora oggi nelle stazioni della Metro B.

Ha raccontato il figlio al quotidiano Roma Today: "Mio padre ha registrato i primi messaggi audio di prova per testare e mostrare il suo funzionamento ai suoi superiori. Il sistema funzionava e gli fu chiesto di implementarlo per tutte le fermate dell’allora metro B”. I test erano stati registrati “in una sala di registrazione improvvisata nella mia cameretta con un microfono da pochi euro. Quei messaggi erano concepiti come una prova, invece sono stati scelti dalla dirigenza aziendale come la voce ufficiale della metro B. Per tutti i suoi progetti, il suo consulente di fiducia ero sempre io che ho ereditato da lui la passione per l’informatica da quando “giocavamo” insieme programmando il Commodore 64 che mi ha regalato e, prima ancora, un suo Texas Instrument TI/99-4°".

Quando De Luca è andato in pensione, ha raccontato ancora il figlio, i suoi colleghi lo hanno omaggiato con una targa: “The Voice of Subway”.