È morta Angelina Di Prinzio, storica dirigente del Dipartimento di Politiche Sociali di Roma Per anni docente universitaria e vertice del Dipartimento di Politiche Sociali di Roma Capitale, che oggi la ricorda per aver “saputo coniugare le sue competenze professionali con una grande umanità”.

A cura di Simone Matteis

Fonte: sito di Roma Capitale

Roma piange la scomparsa di Angelina Di Prinzio, storica dirigente del Dipartimento di Politiche Sociali in Campidoglio, scomparsa dopo una lunga malattia.

A darne notizia è Barbara Funari, assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale: "Ci stringiamo al marito e ai figli per la scomparsa di Angelina di Prinzio. Assistente sociale da tantissimi anni, è sempre stata in prima linea per le battaglie in difesa dei più fragili. Dedita al lavoro, nonostante la sua malattia, fino all'ultimo giorno è stata una donna che ha saputo coniugare le sue competenze professionali con una grande umanità. Anche in sua memoria continueremo ad impegnarci per portare avanti i progetti che le stavano a cuore, seguendo il suo esempio di tenacia e amore soprattutto verso i più piccoli".

Una vita tra università e enti pubblici

Laureata in Pedagogia nel 1986 e in Servizio Sociale nel 2001, Di Prinzio era iscritta all'Albo degli assistenti sociali dal 2002. Nella sua formazione accademica tanti i corsi di specializzazione portati a compimento, prima di intraprendere la carriera da docente tenendo corsi sia per gli enti locali sia in ambito universitario. Negli anni è diventata una figura di riferimento nella Facoltà di Scienze Sociali all'Università degli Studi Roma Tre, insegnando principalmente a studentesse e studenti impegnati nei master.

Studio, insegnamento ma anche tanto lavoro nelle istituzioni pubbliche capitoline, dove comincia a collaborare con l'ufficio immigrazione a partire dal 2000. Seguono diversi incarichi, tutti sotto il profilo dell'assistenza sociale: responsabile del servizio sociale nell'area nomadi dell’ufficio speciale immigrazione, responsabile tecnico della sala operativa sociale, componente di numerose commissioni di valutazione inerenti la posizione organizzativa, di cui è stata responsabile tecnico-amministrativo dal 2007 al 2016.

Il ricordo social dell'ex assessora Danese

Tra i tanti i ricordi online spicca quello di Francesca Danese, già assessora della Giunta Marino e oggi portavoce del Forum del Terzo Settore: "Angelina, sempre alla ricerca di soluzioni, consapevole di avere a che fare con la fragilità di persone in carne e sangue che comunque sono depositari di diritti. E sapeva che il suo dovere di funzionaria pubblica era quello di restituire loro dignità dentro un’emergenza che pare senza fine".