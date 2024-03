È grave il 12enne picchiato dai bulli ad Anagni: “Colpito anche quando era già svenuto” “Non si sono fatti problemi a colpire mio figlio anche quando con un cazzotto lo avevano già gettato a terra privo di sensi”, ha raccontato la mamma del ragazzino, stando a quanto riporta La Repubblica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Screen Rai News

È in gravi condizioni il bambino di 12 anni, che ieri sera è stato brutalmente aggredito da un gruppetto di bulli ad Anagni, provincia di Frosinone. "Non si sono fatti problemi a colpire mio figlio anche quando con un cazzotto lo avevano già gettato a terra privo di sensi", ha raccontato la mamma del ragazzino, stando a quanto riporta La Repubblica.

Il bambino è stato avvicinato in piazza Cavour e picchiato da un gruppetto di cinque ragazzi di nazionalità albanese. Ha riportato la rottura del setto nasale, alcuni denti rotti e fratture multiple al volto. Stando a quanto si apprende, la vittima è in attesa di essere operato all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

A fermare gli aggressori è stato un ragazzo di 16 anni. Il sindaco di Anagni, Daniele Natalia, ha dichiarato ai microfoni di Rai News: Se non ci fosse stato il suo intervento oggi magari potevamo piangere un bambino e questo è inammissibile". Il primo cittadino ha annunciato che presenterà una denuncia per lesioni ai carabinieri e saranno informati i servizi sociali. La vittima viene descritta come un ragazzo sensibile, sportivo, educato. Sono noti anche gli aggressori, che da qualche mese, si dice ad Anagni, continuano imperterriti con questi atti di bullismo.

Ieri il sindaco Natalia aveva scritto su Facebook: "Come Sindaco, ma soprattutto come padre, condanno fermamente episodi come questo e comportamenti che non devono trovare spazio nella nostra Città. Non permetteremo mai di far passare Anagni come un luogo non sicuro anche grazie a facili generalizzazioni; i responsabili verranno denunciati e assicurati alla giustizia".