Dove mangiare vegano a Roma: la mappa di ristoranti, pizzerie e pasticcerie quartiere per quartiere Una mappa dei locali vegani per orientarsi a Roma: ristoranti, pizzerie, pub, pasticcerie vegetali quartiere per quartiere.

A cura di Alessia Rabbai

La carbonara vegana del Rifugio Romano

Roma è una città-paradiso per i vegani, la scelta tra ristoranti, pizzerie, pub e pasticcerie è veramente ampia. Fanpage.it ha selezionato alcuni dei locali più gettonati per chi ama godersi del buon cibo senza però mangiare animali e derivati, dalla celebre carbonara vegana del Rifugio Romano ai dolci della nuova pasticceria Julietta da far venire l'acquolina in bocca. Una mappa quartiere per quartiere, una guida per orientarsi nella "giungla" cittadina di locali.

Mangiare in un ristorante vegano o gustarsi un prelibato dolce senza latte, miele e uova è un opzione non solo per chi ha scelto un'alimentazione vegetale, ma anche un'esperienza da provare per chi mangia seguendo una dieta onnivora. Alcuni di questi locali hanno piatti gluten free. Oltre a sperimentare pietanze particolari con sapori nuovi in alcuni locali è possibile provare i piatti tipici della tradizione romana rivisitati in chiave vegana, preparati con ingredienti completamente vegetali.

York Roll di Julietta

La mappa dei ristoranti, pizzerie e pasticcerie vegane a Roma

Montemario

Madamadoré (Sala da tè e pasticceria): via dell' Acquedotto Paolo, 55

Parioli

Impact Food (Panineria con carne stampata in 3d): viale Maresciallo Pilsudski, 86

Grezzo Parioli (Pasticceria crudista): Piazza Euclide, 39

Coppedè

Vrindaa (Ristorante): via Salaria, 203

Prati

Ma và? (Ristorante): via Euclide Turba, 5

Flower Burger Prati (Panineria): via dei Gracchi, 87

Centro storico

Buddy (Ristorante): Corso Vittorio Emanuele II

Écru (Bistrot crudista): Via Acciaioli, 13

Valle Aurelia

IVegan (Negozio): via Angelo Emo, 125

Nativa (Ristorante): via Umberto Moricca, 100

Termini

Rifugio Romano (Ristorante): via Volturno, 39

Salario

Flower Burger Alessandria (Panineria): via Alessandria, 21

Col Cavolo (Bistrot): via Cesare Bosi, 7

Ops! (Ristorante a buffet): via Bergamo, 56

Montesacro-Talenti

Lilimpo's Vegan Bakery (Pasticceria): via Giovanni Verga 46 F/G

Pigneto

Vitaminas 24 (Ristorante): via Giovanni de Agostini, 41

Pietralata

Fratelli Piermattei (Cornetteria e pasticceria): via Matteo Tondi, 14

Torpignattara

Indigeno Roma (Osteria): via Renzo da Ceri, 6

Centocelle

Mordi e Faggi (Panineria): via dei Faggi, 47

Radagast Vegan Bakery: via Teano, 309

Villaggio Prenestino

Snug The Comfort Café (Ceffetteria): via del Fosso dell'Osa, 361

San Giovanni

Veg Joy (Bistrot): via Vasto, 4

Garbatella

Vegustibus (negozio e gastronomia): via Giovanni Andrea Badoero, 70

Ostiense

Romeow Cat Bistrot (Ristorante): via Francesco Negri, 15

Julietta Pastry and Lab (Pasticceria): via Francesco Negri, 25/27

Le Bistrot (Ristorante): via delle Sette Chiese, 160

Veghometro (Pizzeria): via del Gazometro, 38

100% Bio (Ristorante): Piazza di Porta San Paolo

Marconi

Wani (Pasticceria e gastronomia): via Gabriello Chiabrera, 162B