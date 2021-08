Donna incinta viene picchiata dal compagno ma riesce a scappare in strada e a chiedere aiuto Una donna di 39 anni è stata aggredita dal compagno dentro la loro abitazione a largo Beltramelli a Roma. Non ha fermato l’uomo violento neanche lo stato di gravidanza della convivente, che è riuscita a scappare in strada e qui è stata soccorsa dai carabinieri. L’aggressore è stato denunciato e allontanato dall’abitazione.

A cura di Redazione Roma

Ancora una volta il luogo meno sicuro per una donna si dimostrano essere le mura domestiche. Neanche il fatto che fosse incinta ha fermato un uomo violento di 34 anni dall'aggredire la compagna, ma la donna è riuscita a sfuggire in strada dove è stata soccorsa da una pattuglia dei carabinieri. L'episodio risale alla scorsa notte quando, in largo Beltramelli, a due passi da Stazione Tiburtina, i militari della Stazione di Casalbertone, sono intervenuti a seguito di una segnalazione trovando in strada una donna di 39 anni in evidente stato di gravidanza e in una condizione di grande agitazione.

L'uomo violento allontanato dall'abitazione

La futura mamma ha raccontato ai carabinieri di essere stata aggredita dal compagno e convivente dentro la sua abitazione, subendo l'ultima di una lunga serie di episodi di minacce e percosse. Trovato in casa e condotto in caserma, l'uomo è stato identificato e denunciato per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Il magistrato anti violenza di turno ha inoltre disposto l'immediato allontanamento dall'abitazione dove convive con la vittima dell'aggressione.

La futura mamma è stata dimessa con una prognosi di 21 giorni

Da quanto si apprende il 34enne era già noto alle forze dell'ordine, con una lunga serie di precedenti anche per maltrattamenti in famiglia, ma anche per reati connessi ad armi e spaccio di stupefacenti, nonché per reati contro la persona. Medicata al pronto soccorso del Policlinico Umberto I – dove è arrivata a bordo di un'ambulanza del 118 – la donna è stata dimessa con una prognosi di 21 giorni per le percosse ricevute.