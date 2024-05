video suggerito

Donna di 66 anni morta all’Aurelia Hospital: trovata agonizzante in casa, sospetti sulla figlia Giallo sul litorale romano: soccorsi portano una 66enne in ospedale e lei muore poco dopo. Indagano i carabinieri: i sospetti sulla figlia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una pattuglia del carabinieri.

È stata trovata agonizzante in casa ed è stata immediatamente soccorsa. Una volta arrivata in ospedale, all'Aurelia Hospital è morta. Un giallo quello che riguarda il decesso di G.S., donna di 66 anni che viveva sul litorale romano, fra Passoscuro e Palidoro, avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 9 maggio 2024.

Per fare chiarezza su quanto avvenuto è stato aperto un fascicolo dalla Procura di Civitavecchia, sul caso indagano i carabinieri della stazione locale che hanno già ascoltato i vicini di casa e la figlia della donna: è su quest'ultima, una trentottenne, che ricadono al momento i sospetti degli inquirenti.

La 66enne ritrovata agonizzante in casa

Sul posto, nell'abitazione in cui viveva la sessantaseienne insieme alla figlia, sono subito arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario dell'Ares 118. Sono loro che, accorgendosi che la donna si trovava in arresto cardiocircolatorio, hanno iniziato le pratiche di rianimazione.

Leggi anche Abusi sul figlio di 9 anni di un amico: donna a processo per violenza sessuale

La procedura non ha avuto l'effetto sperato, la donna non ha mai più ripreso conoscenza. È stata trasportata all'Aurelia Hospital, nel reparto di rianimazione, dove è morta. I medici e gli infermieri che l'hanno presa in cura avrebbero riscontrato dei segni di soffocamento. Ancora da verificare, però, le cause della morte: a chiarire l'accaduto sarà il medico legale dopo aver effettuato l'autopsia sul corpo, che è già stata disposta al Verano nelle prossime ore.

Le indagini in corso

La morte della donna potrebbe essere avvenuta dopo un soffocamento avvenuto al culmine di una lite, forse con la figlia trentottenne, come sembrano sospettare gli inquirenti. Ma per il momento è ancora troppo presto avanzare ipotesi di qualsiasi tipo. Nel frattempo i carabinieri hanno svolto un sopralluogo all'interno dell'abitazione in cui viveva la sessantaseienne.