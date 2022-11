Distrugge l’appartamento di un vicino, resiste al taser, si accascia poco dopo e muore d’infarto Il proprietario di un appartamento in via Verginia Tonelli, zona Selva Candida, Roma Nord, ha chiamato il 112 perché un conoscente gli stava distruggendo l’appartamento.

A cura di Enrico Tata

Ha distrutto l'appartamento di un vicino, poi ha aggredito anche i carabinieri intervenuti sul posto, è scappato e non si è fermato neanche quando uno dei militari ha usato il taser. Di giardino in giardino, di villetta in villetta ha provato a far perdere le sue tracce fino a quando si è fermato improvvisamente, si è accasciato ed è morto di infarto.

Distrugge un appartamento, scappa e si accascia improvvisamente

Il protagonista di questa storia è un 43enne romano già noto alle forze dell'ordine. Il proprietario di un appartamento in via Verginia Tonelli, zona Selva Candida, Roma Nord, ha chiamato il 112 perché un conoscente gli stava distruggendo l'appartamento. La centrale operativa ha inviato una pattuglia di carabinieri della compagnia Cassia di Roma, ma l'uomo non si è fermato neanche vedendo i militari e, anzi, li ha aggrediti e poi è scappato. Nel tentativo di fermarlo, uno dei carabinieri ha anche utilizzato il taser ora in dotazione alle forze dell'ordine, ma senza successo. La fuga a piedi dell'uomo si è conclusa in via Clorinda Menguzzato, poche centinaia di metri da via Tonelli. Lì il 43enne si è accasciato improvvisamente al suolo e ha perso i sensi. Inutili si sono rivelati tutti i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118 intervenuti sul posto dopo la chiamata degli stessi carabinieri. Gli operatori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo per infarto. Successivamente sono arrivati sul luogo dei fatti il medico legale, il pm della procura di Roma e i carabinieri del Nucleo investigativo di via dei Selci per i rilievi tecnico-scientifici.