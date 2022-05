Difende la fidanzata dalle molestie di tre uomini, ragazzo pestato in strada: caccia agli aggressori L’aggressione è avvenuta in via Tripolitania a Roma, nel quartiere Africano. Indaga la polizia, sulle tracce dei tre aggressori.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo è stato aggredito da tre uomini in via Tripolitania a Roma, nel quartiere Africano. Secondo le prime informazioni, il giovane è stato colpito con calci e pugni anche al volto per aver difeso la fidanzata dalle avances dei tre, che avevano cominciato a importunarla con commenti non graditi. A lanciare l'allarme i residenti della zona, che hanno chiamato la polizia non appena hanno visto i tre pestare il ragazzo, che perdeva sangue dal volto. Sul posto gli agenti del commissariato Fidene e Vescovio, a cui sono affidate le indagini. Non appena i tre hanno capito che stavano per arrivare le forze dell'ordine sono fuggiti e – almeno per il momento – hanno fatto perdere le loro tracce. Il ragazzo picchiato è ferito ma fortunatamente non in maniera grave: portato in codice giallo all'ospedale Pertini, è stato curato dai medici e dimesso.

Aggredito per aver difeso la fidanzata, indaga la polizia

Sembra che i tre aggressori siano stati ripresi in un video girato da un abitante della zona con il cellulare. I loro volti sono quindi ben visibili e non è escluso che vengano identificati a breve e raggiunti dalla polizia. Dopo aver picchiato il ragazzo sono fuggiti a bordo di una macchina e forse pensavano di essere riusciti a non farsi riconoscere. Non sapevano molto probabilmente che una persona della zona aveva ripreso il momento dell'aggressione e di conseguenza il loro volto. La ragazza oggetto delle molestie ha provato a difendere il fidanzato ma non è riuscita a sottrarlo alla furia dei tre, che hanno continuato a colpirlo. Lei non è rimasta ferita nella colluttazione.