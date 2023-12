Del Covid non importa più a nessuno, vaccinazioni a rilento: nel Lazio sono solo 59mila Il confronto con il vaccino antinfluenzale è impietoso: 935mila per vaccinazioni nel Lazio per l’antinfluenzale e circa 59mila per l’anti Covid. Comincia oggi, 4 dicembre, la campagna vaccinale anti-Covid per gli over 18.

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La vaccinazione aperta a tutti gli over 18 comincia oggi, lunedì 4 dicembre, nel Lazio. Ma i numeri parlano già chiaro: tra i fragili, gli over 60 e gli over 80, con la campagna partita già dal 2 ottobre, soltanto in 59mila hanno scelto di proteggersi contro il Covid-19. Per comprendere il flop, basti pensare che soltanto gli over 80 residenti nel territorio regionale sono più di 400mila. E in più il confronto con il vaccino antinfluenzale è impietoso: 935mila per vaccinazioni nel Lazio per l’antinfluenzale e circa 59mila per l’anti Covid.

Come prenotare la vaccinazione anti-Covid nel Lazio

Comunque, come detto, fino ad oggi la campagna di vaccinazione era aperta agli anziani e ai fragili e soltanto adesso è stata estesa a tutti i cittadini maggiorenni del Lazio.

In un comunicato la Regione Lazio ha spiegato che i cittadini possono rivolgersi ai medici di famiglia e ai pediatri di libera scelta, ai centri vaccinali delle Asl attraverso la prenotazione online sul sito Prenota Vaccino Covid o direttamente con i canali messi a disposizione dalle strutture sanitarie. In più il vaccino sarà disponibile nelle farmacie aderenti alla campagna.

Leggi anche Chiuse le indagini sulla capretta seviziata e uccisa a calci alla festa di compleanno

La prenotazione, inoltre, può essere effettuata al numero di telefono 06.164.161.841 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 e 30 alle 19 e 30 e il sabato dalle 7 e 30 alle 13), ma anche al numero verde 800.118.800, a cura di Ares 118, per la vaccinazione domiciliare a tutela delle persone non autosufficienti.

La Regione Lazio fa sapere che la vaccinazione "non è obbligatoria, ma raccomandata, soprattutto per gli anziani, i fragili e gli operatori sanitari".

Il vaccino somministrato è il Comirnaty Omicron XBB 1.5. Viene inoculato come richiamo a distanza di sei mesi dall’ultima vaccinazione anti Covid-19 o dall’ultima positività, raccomandando una distanza di almeno 3 mesi dalla dose di vaccino più recente qualora si rendesse necessaria un’anticipazione per le valutazioni cliniche. Infine, per quanto riguarda i bambini dai 6 mesi ai 4 anni, "che non abbiano completato il ciclo primario anti Covid-19, saranno disponibili tre dosi: la seconda sarà somministrata a tre settimane dalla prima e la terza a otto settimane dalla precedente".

Ricoveri Covid in crescita in Italia

Intanto i ricoveri per Covid cominciano a crescere in Italia, anche se la stragrande maggioranze dei pazienti si trovano nei reparti Covid ordinari e soltanto il 3 per cento degli ospedalizzati è in terapia intensiva. Secondo i dati della Fiaso, Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, "il 74 per cento dei pazienti è ricoverato Con Covid, cioè in ospedale per curare altre malattie ma trovato positivo al coronavirus. Soltanto il 26 per cento dei positivi è ricoverato Per Covid, cioè con sindromi respiratorie e polmonari.

"I numeri dell'ultima rilevazione confermano il trend in crescita. Assistiamo a una maggiore circolazione del virus che impatta, seppur in minima parte, sugli ospedali incrementando i ricoveri. L'età media dei pazienti, tuttavia, rimane elevata, pari a 76 anni, questo evidenzia come il Covid in questa fase sia pericoloso soprattutto per anziani affetti da altre patologie che il virus contribuisce ad aggravare. Di contro, la campagna vaccinale registra ancora una adesione molto bassa: a essersi vaccinati poco più di un milione di persone", spiega il presidente della Fiaso, Giovanni Migliore.