Damiano Coletta non è più il sindaco di Latina: il tar del Lazio ha accolto il ricorso Il tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato da tre candidati consiglieri non eletti e ha annullato l’esito del voto del 3 e 4 ottobre 2021. Decaduto anche l’intero consiglio comunale.

A cura di Enrico Tata

Decade il sindaco di Latina, Damiano Coletta, e l'intero consiglio comunale. Il tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato da tre candidati consiglieri non eletti e ha annullato l'esito del voto del 3 e 4 ottobre 2021. Il tribunale ha annullato l'esito di ventidue sezioni elettorali.

Il ricorso è stato presentato a causa di alcune incongruenze riscontrate nei verbali firmati da alcuni presidenti di seggio. A presentare il ricorso sono stati tre candidati non eletti della lista Latina nel cuore, guidata dall'ex sindaco, Vincenzo Zaccheo, centrodestra.

In pratica i tre consiglieri non eletti, Giovanni Monterubbiano, Alessandro Rossi ed Emilio Cerci, chiedevano di annullare l'esito elettorale in 33 sezioni su 116. Richiesta, come detto, accolta dal Tar. Secondo i firmatari e i loro avvocati, tra gli errori c'era per esempio la mancata corrispondenza tra il numero dei votanti e le schede votate oppure schede votate ma non firmate da tutti i componenti del seggio. Secondo loro "il risultato del primo turno è inficiato da un significativo numero di voti illegittimamente assegnati e di schede elettorali illegittime nei verbali delle sezioni elettorali”.

“Prendiamo atto del percorso che è stato fatto, nel rispetto di chi deve giudicare, e qualunque sarà il giudizio noi siamo pronti", aveva dichiarato oggi Coletta.