Da marzo la Roma-Lido chiude alle ore 21 per 2 anni: lavori di rinnovo cavi e nuove stazioni Chiusura anticipata per i servizi della Metro Mare, ex Roma-Lido. Dal prossimo 5 marzo stop dei treni alle 21 (anziché alle 23.30) per due anni.

Roma Lido si cambia: la tratta ferroviaria che da Stazione Ostiense porta a Ostia attraversando la periferia Sud della capitale finalmente sarà sostituita integralmente. Dopo trent'anni la linea aerea che porta elettricità ai treni, e che oggi è tra le cause principali di guasti con conseguenti blocchi della circolazione ritardi e quindi disagi, sarà rimessa a nuovo. E questa non può che essere una buona notizia per le migliaia di pendolari che ogni giorno viaggiano sui treni che collegano Ostia al centro città.

Per permettere che questo restyling necessario avvenga, però, la MetroMare, come è stata rinominata così dopo il passaggio di gestione a Cotral, blocca il servizio alle ore 21 per due anni a partire dal prossimo 5 marzo. Da orari, dovrebbe essere attiva fino alle 23.30: la decisione è stata presa per permettere i lavori sull'intera linea.

Il piano dei lavori

Insomma pendolari, lavoratori e viaggiatori intenzionati a muoversi sfruttando il trenino, dovranno tenere a mente anche i nuovi orari di chiusura. I lavori, annunciati in commissione Mobilità da Astral, l'azienda regionale che gestisce insieme a Cotral la MetroMare, saranno appaltati alle Reti ferroviarie italiane. "Stiamo controllando i tratti già già rinnovati, ma ora è necessario rinnovare tutta la linea: i guasti sono meno frequenti, ma sono improvvisi", hanno spiegato.

Le nuove stazioni

Nel piano per far rinascere la Roma-Lido è prevista la creazione di due nuove stazioni, quella di Giardino di Roma, all'altezza di via di Malafede e quella, fortemente voluta dal Campidoglio, di Torrino Mezzocammino. Per realizzarle e conoscere maggiori dettagli, occorre attendere la pubblicazione dei bandi il prossimo giugno, con fine dei lavori per il marzo 2026. Ciò che sappiamo è che sono finanziate con fondi giubilari.

La riqualificazioni delle stazioni

Ma i lavori per la MetroMare non finiscono qui. Continuano, infatti, alla fermata di Acilia Sud, dove è prevista anche la costruzione di un parcheggio e di un ponte ciclopedonale. La fine degli interventi è attesa verso maggio a cui, però, va aggiunto un periodo di collaudo: probabilmente verrà aperta in autunno. Sottoposta a riqualificazione, invece, quella di Tor di Valle con opere finanziate già dal 2021.

Ulteriori lavori anche ad Ostia Antica dove, entro il 2025, è prevista la riqualificazione in via degli Scavi, oggi abbandonato ma che potrebbe essere utilizzato per unire la fermata al sito archeologico. La gara è prevista per giugno e la durata dei lavori non dovrebbe andare oltre la fine del prossimo anno.