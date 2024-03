Da Gaza al Bambino Gesù: tre bimbi ricoverati nell’ospedale pediatrico di Roma Sono arrivati ieri sera da Gaza e sono stati immediatamente trasportati all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma: si tratta di due bimbi di 8 e un anno e di una bimba di 3 in condizioni cliniche stabili. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'arrivo all'aeroporto di Ciampino dell'aereo con i primi dieci bambini palestinesi feriti che saranno curati in Italia lo scorso gennaio.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conflitto Israelo-Palestinese ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tre bambini sono arrivati nella serata di ieri, domenica 10 marzo 2024, dalla Palestina per essere immediatamente trasportati all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Una volta arrivati in Italia i piccoli sono stati subito presi in cura dall'entourage composto da medici e infermieri dell'ospedale della Santa Sede. A meno di un giorno di distanza, oggi si trovano in condizioni cliniche stabili. Il servizio di accoglienza dell'ospedale è stato attivato anche per i loro accompagnatori e le accompagnatrici arrivate dalla Palestina con i piccoli.

Chi sono i piccoli arrivati da Gaza e ricoverati a Roma

Si tratta di due bambini di 8 e un anno e di una bambina di tre: sono loro i piccoli arrivati nella serata di ieri dalla Palestina a Roma. Con loro, sale a nove il numero dei minori palestinesi arrivati in Italia e presi in cura dall'ospedale pediatrico del Vaticano, accolti con accompagnatori e accompagnatrici al DEA, Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione, della capitale.

Come stanno i tre bambini palestinesi arrivati al Bambino Gesù

I tre bimbi arrivati ieri sera al Bambino Gesù di Roma si trovano in condizioni cliniche stabili. Il bambino di 8 anni, affetto da paralisi cerebrale infantile post-infettiva, è stato ricoverato nel reparto di neurologia. Gli altri due piccoli pazienti, invece, sono stati ricoverati nel reparto di malattie metaboliche. Il bimbo di un anno con sospetta sindrome genetica, è portatore di PEG (il sondino per l’alimentazione addominale) e tracheostomia. La bimba di tre anni, con sospetta sindrome di Gaucher, invece, sembra avere una malattia genetica del metabolismo.