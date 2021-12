Covid: scuole chiuse in anticipo per Natale? I direttori delle Asl smentiscono I presidi e i direttori generali delle Asl si sono dichiarati fermamente contrari alla proposta di chiusura anticipata delle scuole arrivata da parte di alcuni medici di base.

A cura di Alessia Rabbai

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le scuole a Roma e nel Lazio non chiuderanno prima per le vacanze di Natale. Un provvedimento quello della chiusura anticipata degli edifici scolastici, che non risulta al momento necessario, nonostante l'emergenza sanitaria. All'ipotesi che ciò potesse prefigurarsi i presidi dei vari istituti della Capitale e della regione si sono espressi fermamente contrari. A mettere sul tavolo la misura eccezionale sono stati alcuni medici di famiglia, con la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Un'ipotesi pensata proprio come mossa da giocare d'anticipo per contenere i contagi di Covid-19 in vista delle feste di Natale. Un provvedimento che non è però piaciuto né ai presidi né alle Asl territoriali, che si sono dichiarati contrarie. I direttori generali delle Asl hanno inoltre chiarito di non aver mai chiesto ai prefetti le chiusure anticipate delle scuole. "La situazione è costantemente monitorata e ogni azione deve essere proporzionale all'andamento della curva epidemiologica che vede il nostro territorio in zona bianca dove non sono previsti ulteriori misure di restrizione – si legge in una nota congiunta dei dg delle varie Asl del Lazio – Oggi la priorità è correre velocemente con la campagna di vaccinazione che parte domani".

Domani il V-Day pediatrico per i bambini tra 5 e 11 anni

Un passo importante per l'andamento della campagna vaccinale nel Lazio è l'inizio delle somministrrazioni sui bambini di età compresa tra i cinque e gli undici anni, con il V-Day all'Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani e in altri hub della regione. Ad avere la precedenza saranno i piccoli pazienti fragili, poi gli altri che risultano prenotati. Fanpage.it ha intervistato Alberto Tozzi, pediatra del Bambino Gesù, per chiarire i dubbi dei genitori in merito al vaccino contro il Covid-19 nei bambini: "È sicuro, conosciamo gli effetti collaterali – spiega – vaccinarli vuol dire metterli al sicuro contro i sintomi più gravi della malattia e al tempo stesso proteggere anche i loro famigliari".