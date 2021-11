Covid, risalgono ricoveri e contagi nel Lazio: mai così tanti da luglio, Natale a rischio Salgono i contagi e i ricoveri nel Lazio e, in generale, tutti i parametri che fotografano l’andamento della pandemia cominciano a peggiorare. Attualmente non c’è alcun rischio di passaggio in zona gialla, poiché i ricoveri ospedalieri, grazie ai vaccini, sono ancora sotto controllo. Se nelle prossime settimane i casi continueranno ad aumentare, tuttavia, le feste di Natale potrebbero essere a rischio.

A cura di Enrico Tata

Oggi sono stati diagnosticati 716 nuovi casi positivi di Covid e un numero così alto non si registrava da fine luglio. I contagi nel Lazio sono in aumento e stanno salendo anche i ricoveri e il tasso di incidenza. Nelle nuove tabelle dell'Iss il rischio è definito ‘moderato' e per il momento non c'è nessun rischio di passaggio in zona gialla. Se i casi dovessero continuare a salire anche nelle prossime settimane, le feste di Natale, che comportano di per sé contatti più stretti e numeri, potrebbero essere ad alto rischio.

Covid Lazio, Rt torna sopra quota 1 e l'incidenza aumenta

Per il passaggio in zona gialla il primo parametro da tenere sott'occhio è quello dell'incidenza. Sopra la soglia dei 50 casi ogni 100mila abitanti è possibile il cambio di zona. Attualmente il tasso di incidenza ogni 100mila abitanti in 7 giorni è nel Lazio a quota 69. L'assessore D'Amato ha dichiarato che nei prossimi giorni è atteso un aumento dei contagi. Anche l'indice Rt è salito sopra quota 1 (significa quindi che l'epidemia è in fase espansiva).

Salgono anche i ricoveri, ma la zona gialla è ancora lontana

I pazienti ricoverati nei reparti ordinari del Lazio sono 474 e solo oggi sono saliti di 26 unità. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 60. Per passare in zona gialla i posti letto nei reparti ordinari devono essere occupati oltre il 15 per cento e quelli nelle terapie intensive oltre il 10 per cento. Attualmente sono rispettivamente al 7 e al 6 per cento. Tra l'altro il Lazio è sopra la media nazionale, che è al 4 e al 5 per cento.

D'Amato: "Andare spediti con terza dose"

La percentuale di vaccinati nel Lazio continua ad essere una delle più alte d'Italia, ma l'assessore D'Amato adesso sta cercando di velocizzare la somministrazione delle terze dosi ai sanitari e ai cittadini Over 60. Da oggi, inoltre, è possibile prenotare la dose di richiamo per coloro che hanno fatto il vaccino Johnson&Johnson.