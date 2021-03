Nel Lazio sono stati diagnosticati martedì 9 marzo 2021 1431 nuovi casi di coronavirus, 256 in più rispetto a ieri (erano 1175). Nelle ultime 24 ore sono morte 28 persone, sei in più rispetto a ieri (erano 22). I guariti sono 256. Sono stati elaborati oltre 14mila tamponi molecolari e oltre 26mila antigenici per un totale di oltre 40mila test. Il rapporto tra casi positivi e tamponi effettuati è al 10 per cento, 3 per cento se consideriamo anche gli antigenici. A Roma città sono stati diagnosticati 688 casi, mentre nelle province 373 contagi e sei decessi.

I ricoveri in ospedale e le terapie intensive per Covid nel Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 38577. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 2049, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva sono 261. In isolamento domiciliare ci sono 36267 persone. In totale sono morte 6092 persone e ne sono guarite 202106. Il totale dei casi esaminati è di 246775.

I nuovi contagi di Covid Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 377 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Tredici casi sono ricoveri. Si registrano nove decessi con patologie;

Asl Roma 2: sono 224 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono settantotto i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano sette decessi con patologie;

Asl Roma 3: sono 87 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Un caso è un ricovero. Si registra un decesso con patologie;

Asl Roma 4: sono 62 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie;

Asl Roma 5: sono 203 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie;

Asl Roma 6: sono 105 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie;

Asl di Latina: sono 46 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto;

Asl di Frosinone: si registrano 256 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano quattro decessi di 63, 86, 87 e 88 anni con patologie;

Asl di Viterbo: si registrano 34 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 88 anni con patologie;

Asl di Rieti: si registrano 37 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 84 anni con patologie.

Bollettino Spallanzani 9 marzo 2021

Sono ricoverati presso l'istituto Spallanzani di Roma 149 pazienti positivi al Covid. Di questi, 25 sono ricoverati in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri. Sono 2105 le persone dimesse e trasferite presso il proprio domicilio o altre strutture territoriali. Così si legge sul bollettino odierno diffuso dall'ospedale romano.