Covid Lazio, bollettino di giovedì 18 agosto: 1.952 nuovi casi e 6 morti, 834 contagi a Roma Nelle ultime 24 ore nel Lazio si sono registrati 1.952 nuovi casi di pazienti positivi al Covid-19 e 6 morti. Si contano 834 contagi a Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Oggi nella regione Lazio, a fronte di 3.127 tamponi molecolari e 10.729 antigenici per un totale di 13.856 test effettuati nelle ultime 24 ore, si registrano 1.952 persone contagiate dal coronavirus, 829 in meno rispetto alla giornata di ieri, mercoledì 17 agosto. Il rapporto fra i tamponi e i pazienti positivi al covid è di 14%. Come comunicato dall'assessore alla Salute della regione Lazio, Alessio D'Amato, nella regione Lazio oggi si contano 6 morti, 15 in meno rispetto a ieri e 5.513 persone guarite, mentre nella capitale i contagi sono 834, nelle province i nuovi pazienti sono 739

Ricoveri ospedalieri e terapie intensive nel Lazio

Nella regione Lazio attualmente si contano 141.145 casi positivi e 140.370 persone in siolamento domiciliare. All'interno delle strutture ospedaliere si trovano 729 persone ricoverate nei reparti ordinari, 34 in meno rispetto a ieri e 46 in terapia intensiva, 4 in meno di ieri. Dall'inizio della pandemia, infine, su 1997.078 casi esaminati, si contano 11.924 morti e 1844.009 persone guarite dal virus.

I nuovi contagi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 264 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 331 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 239 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 84 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 138 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 157 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I casi nelle province

Asl di Frosinone: sono 290 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 300 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 67 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 82 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.