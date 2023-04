Così è ridotta Villa Pamphili dopo Pasqua e Pasquetta: immondizia e bottiglie sull’erba Gli scatti non lasciano dubbi: tantissime sono le bottiglie lasciate sull’erba e in generale sono molte le cartacce e bicchieri di plastica abbandonati all’interno della villa più grande di Roma dopo Pasqua e Pasquetta.

A cura di Enrico Tata

Bottiglie di vetro, piatti e bicchieri di plastica, resti di cibo e altri rifiuti sull'erba o vicino ai cassonetti colmi di immondizia. Così è ridotta Villa Pamphili dopo Pasquetta.

Migliaia di romani hanno deciso di trascorrere il lunedì dell'Angelo nel più grande parco cittadino di Roma, ma molti, come denuncia l'Associazione per Villa Pamphilj con un servizio fotografico pubblicato su Facebook, non sono stati rispettosi delle regole e non hanno pulito il pezzetto di prato che avevano scelto per il picnic.

Gli scatti non lasciano dubbi: tantissime sono le bottiglie lasciate sull'erba e in generale sono molte le cartacce e bicchieri di plastica abbandonati all'interno della villa storica.

La denuncia dell'associazione non è rivolta al Servizio Giardini del Campidoglio e ai due o operatori che nelle prossime ore dovranno raccogliere migliaia di rifiuti, ma proprio ai romani e al loro comportamento: "Le persone invece di conferire negli appositi contenitori l’immondizia prodotta all’interno della villa (fuori dagli ingressi ce ne sono., e se non ci sono te la carichi in macchina e la butti appena li trovi) l’ha ammucchiata lasciandola al loro destino, ovvero alla fauna selvatica che vive dentro la villa: volpi, cornacchie, gabbiani, topi e gli ultimi arrivati, i cinghiali (stanno ancora qui che vi credete ).Ora questo comportamento demenziale fa si che per tutta la giornata di oggi il personale del servizio giardini (2/3 persone) ha dovuto raccogliere a destra e manca cartoni per pizze e colombe, bicchieri e piatti di plastica, fazzoletti, carta argentata delle uova di cioccolato ecc.ecc. sparpagliata per i prati e sui fiori".

E ancora: "Premesso che i giardinieri non sono i maggiordomi di nessuno e che dovrebbero passare le loro ore di lavoro a tagliare erba e sistemare le piante, non si capisce perché tutti quelli che hanno usato gambe e braccia per portare le vettovaglie dentro villa Pamphilj non possano usarle anche per riportare fuori la loro immondizia.E’un concetto facile da comprendere ma che nella testa di alcuni cittadini proprio non vuole entrare.Eppure c’è tanto spazio… c’è il vuoto".