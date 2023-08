Cosa fare a Ferragosto 2023 a Roma e nel Lazio: 5 eventi da non perdere il weekend del 15 agosto A Roma e nell’intera regione fervono i preparativi in vista di Ferragosto. Tra eventi culturali nella Capitale, celebrazioni religiose e sagre di paese, ecco cinque eventi per tutte le età.

A cura di Teresa Fallavollita

Ferragosto è ormai alle porte. Vi ritrovate come ogni anno a decidere cosa fare all’ultimo secondo? Non siete riusciti a prenotare e partire, per sfuggire alla calura della città? Oppure siete proprio visitatori che approfittando del ponte hanno deciso di fare un salto nella Capitale? Tranquilli, non solo non siete soli, ma a Roma e nell'intera regione fervono i preparativi in vista di uno scoppiettante Ferragosto. Tra visite guidate ed eventi culturali nella Capitale, sagre di paese e serate danzanti, processioni religiose e folklore… questo 15 agosto avrete l’imbarazzo della scelta. Ecco cinque eventi per grandi e piccini.

Ferragosto in città, cultura a 360 gradi

Quest’anno il giorno di Ferragosto cadrà di martedì, e non sono poche le persone che hanno deciso di spendere questo lungo ponte festivo nella Capitale. E tra un gelato gustato all’ombra del Pantheon e un bel piatto di carbonara (lo stereotipo dell’estate romana), la prima cosa che viene in mente sono proprio i musei. Aperti praticamente tutto l’anno, il giorno di Ferragosto potrebbe essere uno dei momenti migliori per visitarli, vista la minore affluenza di turisti. L’offerta è vastissima, non resta quindi che scegliere. Tra gli altri:

Musei Vaticani

Colosseo

Foro Romano – Palatino

Museo delle illusioni

IKONO – Esperienza fotografica sensoriale immersiva

Sembra vivo!

Domus Romane di Palazzo Valentini

Villa Giulia Museo Nazionale Etrusco

Stadio di Domiziano

Galleria Colonna

Galleria Spada

Galleria Borghese

E se poi volete solo rilassarvi dopo una giornata sotto al sole in giro per vicoli e musei, come la più classica delle estati romane, la sera di martedì 15 agosto offre una ricca programmazione cinematografica. Non fatevi scappare le proiezioni sotto le stelle: appuntamento alle ore 21.15 all’Arena Garbatella per “Emily”, film biografico sulla vita della poeta e scrittrice Emily Brontë. Con la brillante Emma Mackey (conosciuta ai più per aver vestito i panni di Maeve nella serie "Sex Education"), è il film d'esordio alla regia dell’anglo-australiana Frances O’Connor.

In Largo Alessandrina Ravizza, lungo via di Monte Verde, alle 21.30 verrà proiettato “Ticket to Paradise”, commedia romantica del 2022 con un cast stellare, che vede George Clooney al fianco di Julia Roberts. Infine, ai giardini di piazza Vittorio, sempre alle 21.30 sarà il turno di “Laggiù qualcuno mi ama” (Mario Martone): uscito quest’anno, il docufilm racconta il mito e la genialità dell’uomo e attore Massimo Troisi, con materiali inediti, a 70 anni dalla sua nascita.

FerragOstia Antica 2022. Foto: Facebook

A Ostia un Ferragosto di teatro, danza e musica

Senza allontanarsi troppo dalla Capitale è possibile fare un salto indietro nel tempo: alla sua 7° edizione, “Ferragostia Antica” torna al centro dell’estate romana. Il 15 agosto sarà proprio la giornata di chiusura del festival, una settimana di arte di strada, danza e musica alla (ri)scoperta dei luoghi, con spettacoli multidisciplinari all’interno del borgo rinascimentale, esibizioni circensi e una continua contaminazione tra le varie arti per valorizzare il patrimonio artistico e culturale.

La vigilia di Ferragosto, la sera di lunedì 14 agosto, sarà interamente dedicata alla musica: si comincia alle 21 con le “HoStress” che porteranno sul palco i brani più famosi del rock e del pop internazionale; alle 22.30 sarà invece la volta di “Bluesman latino”, l’incontro tra blues italiano e soul latino.

Il 15 agosto, alle 21, Laura Kibel proporrà il suo cavallo di battaglia, “Va’ dove ti porta il piede”: sorprendente per grandi e piccoli, uno spettacolo che ha fatto il giro del mondo. Alle 22.30 si chiuderà in bellezza con la danza, con la travolgente performance “Outdoor dance floor”, di Daria Greco e Salvo Lombardo.

Processione a mare, Festa dell’Assunta. Fiumicino. Foto: Facebook

La tradizionale processione a mare a Fiumicino

A Fiumicino il momento più atteso dell’intera Festa dell'Assunta a Ferragosto sarà la tradizionale Processione a mare. Numerose le celebrazioni religiose e gli appuntamenti civili in programma: per le prime, l’appuntamento per la messa presieduta da mons. Gianrico Ruzza, vescovo della diocesi di Porto-Santa Rufina, è alle ore 17; in seguito è prevista la tradizionale processione a mare dell'Assunta, patrona dei pescatori, il rito più sentito da decenni nella città portuale: il corteo sarà guidato dalla Sacra immagine della Madonna su un peschereccio, seguita dalle imbarcazioni dei fedeli.

Concerti e cabaret, ogni sera alle 21.30 su via Torre Clementina, lungo il porto canale: il più atteso è lo spettacolo di Max Giusti, dall’eloquente nome "A tutto Max", previsto per la serata di lunedì 14 agosto. La sera di Ferragosto, invece, sarà la volta di Luca Vicari & Anime Latine in "Battisti per Amico".

Anzio, esibizioni nelle piazze: fuochi, danze e spettacoli teatrali

Anche Anzio si prepara ad accogliere il Ferragosto in grande stile, con spettacoli e musica per tutti i gusti. Già lunedì 14 agosto il palco di Piazza Garibaldi ospiterà le performance di dieci talentuosi artisti locali. A cavallo tra 14 e 15 agosto, alle 23.30, sul porto di Anzio è previsto lo spettacolare show pirotecnico.

La sera di Ferragosto, invece, un imperdibile appuntamento a teatro, sotto le stelle: presso il suggestivo teatro all’aperto di Villa Adele, Giorgio Albertazzi porterà in scena “Il Mercante di Venezia”, del maestro William Shakespeare. E le date continuano anche durante la seconda metà di agosto, con l’atteso spettacolo di Ornella Muti, “Processo alla Strega”, previsto per lunedì 18 agosto.

Le sagre in giro per il Lazio

In giro per la regione non potevano di certo mancare gli appuntamenti culinari dell’estate: visitare alcune tra le decine di sagre che ripopolano i piccoli borghi e paesi in giro per il Lazio vi darà l’occasione di scoprire dei veri e propri patrimoni storici e artistici, accompagnati da gustose scorpacciate. Tra gli appuntamenti più attesi di agosto, la Sagra degli gnocchi e degli strozzapreti a Capranica, in provincia di Viterbo; sempre nella zona, dall’11 al 15 agosto Civitella D’Agliano ospita la Festa della Birra, con musica dal vivo e stand gastronomici. Rimanendo in tema, fino a Ferragosto si tiene la Festa del vino a Vignanello: per la sua 50° edizione non mancheranno le sorprese, senza rinunciare alle tradizioni come la sfilata contadina con i “carri del vino”. La Sagra della Lumaca (Graffignano), della Lenticchia (Onano) e degli Gnocchi (San Lorenzo Nuovo) rappresentano valide alternative: i festeggiamenti vanno di pari passo con l’ottimo cibo servito.