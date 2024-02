Corruzione discarica Monte Carnevale: chiesti 4 anni per imprenditore ed ex dirigente regione La pubblico ministero ha chiesto una pena a quattro anni di reclusione per l’ex dirigente della Regione Lazio Flaminia Tosini e l’imprenditore Valter Lozza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

La pubblico ministero Rosalia Affinito ha chiesto quattro anni di carcere per l'imprenditore Valter Lozza e per l'ex dirigente della direzione Ambiente della Regione Lazio, Flaminia Tosini. L'accusa ha chiesto per gli imputati – accusati di corruzione, concussione e turbativa nel merito della vicenda della discarica di Monte Carnevale – il riconoscimento delle attenuanti generiche. Tosini in particolare, nel 2021, era finita agli arresti domiciliari.

A coordinare le indagini sono stati i carabinieri del comando Tutela Ambientale. Secondo quanto ricostruito, Lozza avrebbe ottenuto in modo indebito l'autorizzazione per trasformare la discarica di Monte Carnevale in un sito di smaltimenti rifiuti derivati dal trattamento Rsu di Roma. Tosini, invece, avrebbe sia favorito la scalata dell'imprenditore ai vertici della Ngr, sia autorizzato – sotto condizionamento – la nuova discarica di Rifiuti Soldi Urbani di Roma.

Secondo l'accusa, Valter Lozza e Flaminia Tosini avrebbero "manipolato la procedura amministrativa volta all'individuazione della prossima discarica della Capitale, ricorrendo ad indebite scorciatoie". Lozza avrebbe fatto numerosi regali a Tosini per ottenere agevolazioni per la realizzazione di nuove discariche, come quella di Monte Carnevale, o per ampliare quelle già autorizzate, come quella di Roccasecca. Gioielli, vacanze, benefit: tutte cose che l'ex dirigente della Regione Lazio avrebbe accettato in cambio del suo intervento. In seguito alle indagini entrambi sono stati arrestati: il 5 aprile prossimo sarà la volta delle difese dei due imputati, che hanno sempre negato ogni accusa.