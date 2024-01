“Correte c’è un rave nel parco di Centocelle”: ma è una festa di compleanno Al parco di Centocelle sono intervenute diverse pattuglie della Polizia di Stato chiamate dai residenti. Ma quello che si pensava fosse un rave era in realtà una festa di compleanno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

La polizia è intervenuta con diverse volanti e una camionetta dopo la chiamata di alcuni residenti che hanno segnalato un ‘rave' nel parco di Centocelle a Roma. Gli abitanti della zona hanno telefonato al 112 per denunciare musica ad alto volume che proveniva nell'area dell'ex canalone Mussolini: quando gli agenti sono arrivati però, non hanno trovato nessun rave in corso, ma una quindicina di ragazzi che festeggiavano un compleanno.

I giovani avevano montato due piccole casse per la musica nel parco, pensando molto probabilmente che a quella distanza non avrebbero recato disturbo ai residenti. Un modo per stare insieme, fatto in modo da non recare danno a nessuno (anche se con evidenti errori di valutazione, visto che così non è stato), soprattutto a chi abita in quelle zone. Adesso però, in special modo dopo la campagna ‘anti-rave' del governo, c'è molta attenzione nei confronti di chi vuole divertirsi fuori dai circuiti commerciali: ed ecco che basta un po' di musica ad alto volume per pensare immediatamente a un illegale, anche se spesso poi – come in questo caso – le cose si rivelano ben diverse.

Secondo quanto appreso da Fanpage.it, i giovani sono stati identificati come da prassi in questi casi, ma non saranno denunciati. Dato che in corso non c'era nessun rave ma un semplice compleanno festeggiato nel parco, non c'è reato, e al termine dei controlli gli agenti hanno fatto andare via i giovani, che hanno preso le loro casse e sono tornati a casa. Le operazioni sono durate diverso tempo, almeno tre pattuglie – come si vede in foto – sono arrivate sul posto, insieme a una camionetta.