Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, sabato 6 febbraio 2021, 1.014 nuovi casi di coronavirus, meno 127 rispetto a ieri. I decessi comunicati dalla Regione Lazio sono 38, più 2 rispetto a ieri. I nuovi casi registrati a Roma sono stati meno di 500. Nelle ultime 24 ore sono stati oltre 10 mila tamponi nel Lazio (-754) e oltre 17 mila antigenici, per un totale di quasi 28 mila test. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9 per cento, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 3 per cento. "E’ il primo weekend in zona ‘gialla’ e bisogna rispettare le regole, evitare gli assembramenti. Non vanifichiamo il lavoro fatto finora", è il commento dell'assessore D'Amato.

I contagi di oggi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 146 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono tredici i ricoveri. Si registrano otto decessi con patologie.

Asl Roma 2: sono 239 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centoundici i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano sei decessi con patologie.

Asl Roma 3: sono 99 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono sette i ricoveri. Si registrano sei decessi con patologie.

Asl Roma 4: sono 38 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

Asl Roma 5: sono 99 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

Asl Roma 6: sono 110 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi con patologie. i casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare.

Asl di Viterbo: si registrano 41 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Rieti: si registrano 17 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Latina: si registrano 112 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Frosinone: si registrano 113 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

D'Amato: 203mila over 80 prenotati, 18mila vaccinati

Oggi l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, ha dichiarato: "Sono state superate abbondantemente le 203 mila prenotazioni per i vaccini riservati alla fascia degli over 80 nel Lazio e sono circa 18 mila gli anziani già vaccinati. Lunedì si partirà con le somministrazioni per le persone già prenotate. Questo significa che in meno di una settimana nel Lazio oltre 1 anziano su 2 ha la sua doppia prenotazione per la prima e la seconda dose del vaccino e verrà avvisato con un sms 72 ore prima della somministrazione. È un risultato importante che garantirà la messa in sicurezza delle fasce di età maggiormente esposte. Le prenotazioni rimarranno aperte anche nelle prossime settimane e se avessimo più dosi a disposizione potremmo anticipare coloro che sono si sono prenotati più in là. Il Lazio è la prima tra le grandi Regioni ad avviare la campagna di massa sugli over 80".