in foto: (La Presse)

Nel Lazio martedì 27 ottobre sono 1993 i contagi di coronavirus, in aumento di 295 casi rispetto ai 1698 positivi diagnosticati ieri. I morti sono 23, 7 in più rispetto a ieri (erano 16). Sono stati processati circa 25mila tamponi, oltre 6mila in più a fronte dei 19mila elaborati nelle scorse 24 ore. A Roma i contagi di Covid riscontrati sono 1007, 418 nelle province, dove sono emersi 5 decessi.

I contagi di coronavirus a Roma e nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: 49 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi a domicilio e cinquantaquattro sono ricoveri. Si registrano sette decessi di 69, 75, 76, 77, 81, 89, e 90 anni con patologie.

Asl Roma 2: 451 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centosettantasei i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano tre decessi di 51, 51 e 87 anni con patologie.

Asl Roma 3: 207 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 38 e 87 anni con patologie.

Asl Roma 4: 117 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto e ventisei i casi con link al cluster della RSA Gonzaga di Ladispoli dove è in corso l’indagine epidemiologica.

Asl Roma 5: 124 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 52, 72, 75 e 76 anni con patologie.

Asl Roma 6: 327 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso con link dalla Sardegna, o isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 84 e 86 anni con patologie.

Asl di Latina: 105 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 82 e 94 anni con patologie.

Asl di Frosinone: 166 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Sedici sono i casi ricoverati. Si registra un decesso di 59 anni con patologie.

Asl di Viterbo: 111 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 60 anni con patologie.

Asl di Rieti: 36 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 85 anni con patologie.