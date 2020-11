in foto: Coronavirus Lazio

Nel Lazio i nuovi casi di coronavirus sono, giovedì 26 novembre, 2260, 158 in più rispetto a ieri, quando erano stati 2.102. Nelle ultime 24 ore sono stati elaborati 26mila tamponi (ieri ne erano stati elaborati 29mila). I morti comunicati dalla Regione Lazio sono stati 69, 11 in più rispetto a ieri. A Roma sono stati diagnosticati 1333 contagi.

Le cifre sui ricoveri per coronavirus nella regione Lazio

Nel Lazio sono ricoverati nei reparti ordinari della rete ospedaliera Covid 3408 pazienti (ieri erano 3348), mentre quelli ricoverati in terapia intensiva sono 352 (ieri erano 349). In isolamento domiciliare ci sono oltre 83mila persone, mentre complessivamente i morti sono 2215 (ieri erano 2146) e i guariti quasi 21mila. In totale sono stati esaminati oltre 11mila casi di coronavirus nel Lazio dall'inizio della pandemia.

I contagi di coronavirus nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1:sono 630 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Trentasei sono ricoveri.

Asl Roma 2:sono 571 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Duecentoventicinque sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale.

Asl Roma 3: sono 132 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sette sono ricoveri.

Asl Roma 4: sono 76 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 5: sono 136 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi con patologie.

Asl Roma 6: sono 239 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Cinquanta i casi con link a casa di cura Villa delle Querce a Nemi. In corso l’indagine epidemiologica.

Asl di Latina: sono 180 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Frosinone: si registrano 154 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare.

Asl di Viterbo: si registrano 60 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Rieti: si registrano 82 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Bollettino Spallanzani: 251 pazienti ricoverati

All'istituto Spallanzani di Roma sono ricoverati 251 pazienti positivi a Covid-19 contro i 259 di ieri, quindi otto in meno. Di questi pazienti 37 necessitano di terapia intensiva, cioè quattro in meno di ieri. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono 1.314.