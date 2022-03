Come richiedere la carta d’identità elettronica a Roma senza appuntamento e velocemente Da sabato 26 marzo è possibile richiedere la carta d’identità elettronica a Roma senza appuntamento. “”Si va ai Pit, ci si mette in fila e si fa richiesta”, spiega l’assessore Andrea Catarci.

Da sabato 26 marzo sarà possibile richiedere la carta d'identità elettronica a Roma anche senza appuntamento. Il documento dura tre anni per i bambini con meno di tre anni, cinque anni per i minori di età compresa tra i tre e i diciotto anni, dieci anni per i maggiorenni. Per ritirarla, basta presentarsi senza appuntamento a uno dei tre Punti informazione per turisti (Pit) che saranno allestiti al centro di Roma, e più precisamente a piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino e piazza delle Cinque Lune. Basterà recarsi in uno di questi Pit, che in un primo momento saranno aperti solo nel fine settimana, ossia il sabato e la domenica, e mettersi in fila. Il costo del rilascio è di 22,21 euro sia per la prima emissione sia per il rinnovo: 16,79 euro sono spese di emissione quantificate dal ministero dell'Interno, mentre 5,42 euro dono i diritti (fissi e di segreteria). La carta d'identità elettronica ha sostituito quella cartacea. A differenza di quest'ultima, consente l'accesso in modo veloce e sicuro ai servizi online delle Pubbliche amministrazioni abilitate al servizio. "Si va lì, ci si mette in fila e si fa richiesta senza appuntamento – ha dichiarato a Fanpage.it l'assessore al Decentramento, alla partecipazione e servizi al territorio per la città dei 15 minuti Andrea Catarci – Per quanto riguarda invece le biblioteche, lì il lavoro è un po' più lungo, prevediamo di partire ad aprile dopo che avremo reperito il personale e valutato l'impatto".

Dati i lunghi tempi d'attesa per richiedere la carta d'identità elettronica a Roma, l'assessore al decentramento, alla partecipazione e servizi al territorio per la città dei 15 minuti Andrea Catarci ha deciso di avviare una sperimentazione al fine di smaltire le pratiche e velocizzare il rilascio dei documenti. Chiunque ne debba fare richiesta, può presentarsi il fine settimana in uno dei tre Pit adibiti per il rilascio: si tratta dei chioschi a piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino e piazza delle Cinque Lune. Bisogna solo mettersi in fila e aspettare il proprio turno, al termine del quale si potrà parlare con un operatore e ottenere la carta d'identità elettronica. Gli orari sono il sabato dalle 8 alle 16.30, e la domenica dalle 8 alle 12.30.

Dopo quanto tempo arriva e come ritirarla a Roma

La carta d'identità elettronica sarà ricevuta dal cittadino entro sei giorni lavorativi dalla richiesta. Si possono scegliere due modalità di ritiro: consegna presso il proprio Comune di residenza o in un municipio, oppure consegna presso il proprio domicilio. In quest'ultimo caso si può scegliere di essere contattati quando il documento viene spedito. Nel caso si sia impossibilitati a ritirarlo di persona, è possibile indicare una persona delegata al momento della richiesta, fornendo le sue generalità e gli estremi del suo documento.

Quanto costa fare la carta d'identità elettronica (CIE)

Il costo totale della carta d'identità elettronica è di 22,21 euro. Si può pagare sul momento o in contanti oppure con il bancomat. Nei 22,21 euro sono comprese le spese di emissione quantificate dal ministero dell'Interno (16,79 euro) e i diritti fissi e di segreteria (5,42 euro). Il prezzo del documento è lo stesso sia nel caso della prima emissione, sia per il rinnovo.

Quanto dura la carta d'identità elettronica

La durata della carta d'identità elettronica varia a seconda dell'età del richiedente. Per i bambini che hanno meno di tre anni dura tre anni, tra i tre e i diciotto anni dura cinque anni, mentre per chi ha superato la maggiore età dura dieci anni. La validità è la stessa della carta d'identità cartacea, la quale sarà sostituita con la CIE.