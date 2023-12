Come funziona la ‘lotteria dei rifiuti a Roma’: pacchi di Natale in cambio di buoni spesa Tra le novità del piano rifiuti per Natale, il sindaco Gualtieri ha promesso una ‘lotteria dei rifiuti’: i romani che porteranno gli incarti dei loro pacchi regalo nei punti di raccolta stabiliti, riceveranno un tagliando che permetterà di vincere buoni spesa.

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Le feste sono un momento critico" per la raccolta dei rifiuti, ha ammesso il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ieri ha presentato il piano di Ama per il periodo natalizio. Già nel weekend, in occasione del ponte dell'Immacolata, sono attese oltre 300mila turisti, che aumenteranno a Natale e a Capodanno. Questo significa, ha spiegato il dg di Ama Alessandro Filippi, che ci saranno tra le 10 e le 15mila tonnellate in più di spazzatura da gestire durante le feste. Il servizio di raccolta e di spazzamento sarà potenziato, ha promesso Ama, e tra le novità il sindaco Gualtieri ha promesso una ‘lotteria dei rifiuti'.

Come funziona la lotteria dei rifiuti

Il primo cittadino ha spiegato che i cittadini potranno portare carta e cartone nei circa 50 punti di conferimento e in cambio avranno un biglietto che permetterà di vincere buoni spesa. Stando a quanto si apprende, l'iniziativa partirà da mercoledì 27 dicembre 2023. L'obiettivo è quello di premiare i romani che porteranno nei punti prestabiliti ciò che resta dei pacchi per regali (carta e cartone).

Imballaggi e pacchi regalo: un problema per la raccolta dei rifiuti a Natale

Per fronteggiare la maggiore produzione di rifiuti, soprattutto carta e cartone, sono saranno potenziati i servizi per le utenze non domestiche con un incremento dei passaggi dei camion di Ama su 765 vie commerciali. Proprio sugli imballaggi, gli scorsi anni era scoppiata una polemica a causa delle parole pronunciate dall'assessora all'Ambiente, Sabrina Alfonsi, che aveva chiesto ai cittadini di ridurre il consumo di carta per confezionare i regali di Natale. Del resto, Ama aveva ammesso all'epoca: "Gli imballaggi, soprattutto nel periodo festivo, rappresentano una criticità. Abbiamo pensato di incrementare le squadre di raccolta degli incartamenti. È necessario intervenire per evitare che il cartone diventi un problema".

Anche per questo, per evitare cassonetti pieni di carta e cartone a Natale e a Capodanno, l'amministrazione capitolina ha lanciato l'iniziativa della ‘lotteria dei rifiuti', con la speranza che i romani portino i loro pacchi regalo nei punti di raccolta dedicati. In cambio, come detto, avranno un tagliando che permetterà di vincere buoni spesa.