Classifica delle università nel mondo: La Sapienza è al secondo posto fra le italiane

A cura di Beatrice Tominic

Università La Sapienza di Roma.

La Sapienza di Roma supera l'Alma Mater Studiorum di Bologna. È quanto emerge dall'ultima classifica QS sulle migliori università del mondo pubblicata nel giugno del 2024. Il primo ateneo romano raggiunge nella classifica resa nota quest'anno la 132esima posizione, seguita subito dopo dall'ateneo bolognese, che la segue a distanza di appena un decimo, al 133esimo posto. Le due università si trovano rispettivamente al secondo e al terzo posto nelle italiane in classifica.

Al primo, invece, il Politecnico di Milano che continua la sua scalata nel ranking internazionale: quest'anno occupa la 111esima posizione su 1503 atenei ed entra di diritto nella "top 8%" delle università migliori al mondo. Ancora più alti in classifica, invece, i colossi americani e britannici che governano la top 10: uniche eccezioni la Eth di Zurigo, ancora una volta settima e a seguire, all'ottavo posto, la National University di Singapore.

La Sapienza di Roma: la seconda italiana, guadagna due posizioni

Continua anche la scalata del primo ateneo romano che, rispetto all'anno scorso, quando occupava la 134esima posizione, sale di due posizioni. Ma non sono gli unici numeri che caratterizzano l'università. Con i suoi 700 anni di storia, 115mila studenti, 3300 docenti, 2600 professori associati, 2200 fra impiegati, tecnici e bibliotecari, 1600 studenti impiegati poi in ospedale: sono dati positivi che sottolineano l'importanza di una fitta comunità accademica presente alla Sapienza.

Menzione speciale, inoltre, per la Sapienza, il posizionamento occupato per quanto riguarda gli Studi Classici, quelli relativi ad Ingegneria e Tecnologia e, infine, come accennato anche fra i numeri, per la Medicina (non a caso, la rettrice stessa è un'insegnanti di quel dipartimento).

La reputazione delle università italiane

Oltre agli ottimi dati riportati dalle tre università, una posizione importante viene occupata anche al livello di reputazione accademica. L'Alma Mater è prima in Italia e sessantanovesima al mondo, la segue la Sapienza, che è settantesima. Segue, al terzo posto stavolta, il PoliMI, al novantesimo posto. Nell'ateneo meneghino, però, si vanta anche un'ottima fama da parte dei datori di lavoro (si trova, infatti, all'82esimo posto).

Gli altri atenei italiani in classifica

Queste, però, non sono le uniche università italiane presenti in classifica. Cento postazioni più in basso, si trova l'Università di Padova che si piazza al 236esimo, dopo aver perso 17 posizioni. Il Politecnico di Torino ne scala 11 ed arriva alla 241esima seguito dalla Statale di Milano che scende di altre 9 posizioni. Le altre 36 università italiane presenti nella classifica, infine, si trovano tutte dopo la 300esima posizione.