Cinecittà, mezzo Ama divorato dalle fiamme: illeso l’autista Le fiamme sono divampate intorno alle 13 di oggi, lunedì 18 settembre. Ancora incerte le cause, ma i lavoratori Ama dell’associazione Lila denunciano: “Si sarebbe potuto evitare con periodici controlli di manutenzione”.

A cura di Teresa Fallavollita

Fiamme altissime e una colonna di fumo nera che si leva verso il cielo. Questo lo spettacolo a cui hanno assistito oggi, lunedì 18 settembre, residenti e automobilisti che si trovavano a passare lungo via Tuscolana intorno all'ora di pranzo. Nel video condiviso su Twitter dalla pagina Lavoratori Ama si vede un camion che viene letteralmente divorato dal fuoco a bordo strada: le fiamme dal cassone dietro hanno ormai raggiunto la parte anteriore, fino a lambire le ruote e persino gli specchietti di fianco al posto di guida. Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco, non si segnalano feriti.

"Un compattatore Ama per la raccolta dei rifiuti ha preso fuoco questa mattina intorno alle 13 in piazza di Cinecittà" comunica Ama in una nota. Non è chiara la dinamica dei fatti, le cause restano ancora da accertare. Alla guida del mezzo un uomo che è riuscito a mettersi in salvo e a chiamare tempestivamente i Vigili del fuoco: accorsi sul posto, i caschi rossi hanno domato le fiamme che avevano ormai avvolto il compattatore. L'autista è fortunatamente illeso, per lui solo un grande spavento. Sempre Ama dichiara che "sono in corso le operazioni per la messa in sicurezza dell’area e per la pulizia della sede stradale dai detriti del veicolo andato a fuoco": gli agenti del gruppo Tuscolano hanno chiuso la strada al traffico in attesa della rimozione del mezzo.

"Mancano periodici controlli di manutenzione"

In rete sono già numerosi i video dello spaventoso rogo e si inseguono le ipotesi sulle possibili cause, al momento ancora sconosciute. Secondo i lavoratori Ama dell'associazione Lila (Laboratorio Idee Lavoratori per l'Ambiente), l'incendio potrebbe essere partito dal vano batterie: questi sostengono di far da tempo presente che si tratta di una questione critica, a causa della presenza di topi che a loro dire rosicchierebbero i cavi elettrici. "Si sarebbe potuto evitare con periodici controlli di manutenzione", la critica espressa.