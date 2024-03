Chiuso studio dentistico abusivo, denunciato e multato un 52enne: dovrà pagare 60mila euro Sanzionato per 60mila, denunciato per esercizio abusivo della professione: questi i provvedimenti nei confronti di un 52enne dei Castelli Romani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

La targa sul muro del condominio indicava la presenza di uno studio medico. Ma la realtà era un'altra. È così che i carabinieri hanno scoperto uno studio dentistico abusivo a Marino, sui Castelli Romani: a praticare tutte le operazione un uomo di 52 anni con il diploma da odontotecnico, quindi non qualificato ad esercitare la professione di dentista. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per esercizio abusivo di una professione sanitaria e una multa da 60mila euro.

Lo studio dentistico abusivo

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Albano Laziale e Marino, insieme ai colleghi del Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità di Roma, proprio dopo aver notato la targa esterna che indicava la presenza di uno studio medico in una palazzina condominiale. I militari sono entrati nei locali adibiti a studio dentistico: al suo interno non mancava nulla. Lo spazio si presentava come un vero e proprio studio con poltrona odontoiatrica ed attrezzature cliniche, pronte per essere utilizzate.

Le verifiche dei carabinieri

L'aspetto era quello di uno studio medico. Per poter essere dichiarato a norma, però, mancavano tutte le autorizzazioni sanitarie necessarie. I militari hanno acquisito alcune cartelle cliniche e ascoltato alcuni pazienti che da tempo si recavano nello studio dentistico. A loro sarebbero state praticate attività cliniche da parte di personale non qualificato e non odontoiatra, anche da parte del cinquantaduenne che gestiva i locali, con diploma da odontotecnico.

Per questa ragione il cinquantaduenne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per esercizio abusivo di una professione e, nei confronti dello studio, è stata disposta un'ordinanza di cessazione dell'attività. In aggiunta, l'uomo è stato costretto a pagare una multa di 60mila euro.