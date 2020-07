Sei coinquilini del dipendente del Bangladesh in servizio allo stabilimento balneare ‘La Vela' di Ostia, sono risultati positivi al coronavirus. I risultati sono emersi a seguito degli accertamenti svolti dalla Asl Roma 3, che ha dato il via ad un'indagine epidemiologica dopo che l'operatore è risultato positivo al tampone. L'uomo, che lavora nell'impianto sul sul lungomare della provincia a Sud di Roma, si è sentito male e si è presentato al pronto soccorso. Come ha reso noto la Regione, il dipendente si è presentato al lavoro con la febbre e avrebbe contratto il virus da uno dei suoi coinquilini.

Chiuso stabilimento ‘La Vela' ad Ostia: negativi tutti i tamponi

I tamponi ai quali sono stati sottoposti dipedenti e gestori dello stabilimento balneare ‘la vela' ad Ostia sono risultati tutti negativi. A renderlo noto l'Unità di Crisi della Regione Lazio, che ha però informato che le persone interessate dovranno rispettare comunque il periodo di isolamento domiciliare previsto.

Chiuso un ristorante ad Acilia

Di stamattina la notizia della chisura di un attività di ristorazione nei pressi di Acilia, nei confronti della quale è stata avviata un'indagine epidemiologica. Dalle prime informazioni apprese la Asl ha contattato dipendenti e gestori per sottoporli ai tamponi, per la ricerca del Covd-19.