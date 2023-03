Celebrati a Colonna i funerali del senatore Bruno Astorre, presente anche Elly Schlein Sono stati celebrati oggi, venerdì 10 marzo, i funerali del senatore del Partito democratico Bruno Astorre, che si è tolto la vita una settimana fa gettandosi dalla finestra del suo ufficio al Senato.

A cura di Enrico Tata

Foto Giovanni Carapella – Facebook

Alla cerimonia erano presenti amici e colleghi del segretario del Pd Lazio e praticamente tutti i sindaci dei Castelli Romani e dei comuni della provincia di Roma. Presenti anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein. Tra il pubblico, posizionato al centro del campo da gioco, circa 1000 persone.

In mattinata è stata chiusa la camera ardente che era stata allestita nella Sala Nassyria del Senato. Tantissimi sono stati i colleghi di partito che hanno voluto dare l'ultimo saluto al senatore dem, come le due capogruppo di Senato e Camera del Pd, Simona Malpezzi e Debora Serracchiani. A Palazzo Madama è andata questa mattina anche la moglie di Astorre, la sindaca di Frascati Francesca Sbardella. La salma è stata trasportata a Colonna in tarda mattinata.