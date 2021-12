Casal de’ Pazzi, rapinatori armati fanno irruzione all’alba nel bar: titolare preso a bastonate L’uomo fortunatamente non ha riportato gravi ferite. Sulla rapina indagano gli agenti della Polizia di Stato, i rapinatori sono riusciti a fuggire.

A cura di Natascia Grbic

Paura ieri mattina all'alba nel bar Diam 80, in via di Casal de Pazzi a Roma, nel quartiere di Rebibbia. Un gruppo di quattro persone è entrato nel locale con i volti coperti e, pistole alla mano, hanno rapinato il locale con all'interno dipendenti e qualche cliente. Il proprietario del bar è stato preso a bastonate: ha dovuto consegnare tutto il denaro che si trovava nella cassa, oltre a una macchinetta mangia soldi che i rapinatori hanno deciso di portare via. L'uomo è stato lasciato a terra, ferito e dolorante: soccorso da un'ambulanza, è stato portato immediatamente in ospedale, al Sandro Pertini, il più vicino nella zona. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi, anche se la paura per quanto accaduto è stata molta. La notizia è riportata da Il Messaggero.

Rapina al bar di Casal de Pazzi: indaga la polizia

Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato. Non sono molte le informazioni a disposizione degli investigatori: i quattro che hanno rapinato il bar avevano il volto coperto da un passamontagna, e non hanno parlato molto durante il colpo. Al momento, quindi, non è possibile sapere se fossero persone del posto, oppure no. Gli inquirenti stanno visionando le telecamere di sorveglianza presenti nella zona per vedere se l'auto a bordo della quale sono arrivati i quattro è stata ripresa. La macchina, subito dopo la rapina, si è diretta verso Ponte Mammolo: potrebbe essere stata abbandonata da qualche parte e sostituita con un'altra vettura, proprio per rendere più difficile l'individuazione dei rapinatori che, da come hanno agito, non erano affatto alle prime armi.