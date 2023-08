Caro affitti, Roma terza dietro Milano: per una stanza singola si paga in media 463 euro Roma al terzo posto nella classifica delle città più care per quanto riguarda gli affitti ai fuorisede. Questo emerge da uno studio del settore ricerche di Immobiliare.it.

A cura di Enrico Tata

La città di Milano resta quella più cara in Italia per gli affitti. Basti pensare che i fuori sede devono pagare in media 626 euro per una stanza singola. Occorre sottolineare, tuttavia, che alcuni paesi dell'hinterland sono vicini al centro città e meglio collegati più di quanto lo siano alcune periferie romane. E proprio la Capitale si piazza al terzo posto in classifica con 463 euro a stanza e una variazione nulla rispetto al 2022. Al secondo posto, a sorpresa, c'è Bologna, con il capoluogo emiliano che ha superato la città di Roma con i suoi 482 euro a stanza, più 8 per cento rispetto al 2022. Questo emerge da uno studio del settore ricerche di Immobiliare.it.

Affitti, la classifica delle città più care d'Italia: il prezzo di una stanza singola

Milano 626 euro +1% rispetto al 2022 Bologna 482 +8% Roma 463 = Firenze 435 -4% Modena 412 +12% Bergamo 411 +13% Padova 404 -12% Verona 401 +8% Venezia 396 +10% Brescia 385 +18%

Per quanto riguarda i rincari maggiori in un anno, in prima posizione c'è Bari con un +29% e una media di 356 euro per stanza. Seguono Brescia e Palermo, +18%. Secondo lo studio di Immobiliare.it, l'offerta di camere singole è aumentata notevolmente a Brescia, +75%, a Latina (+68%), Trieste (+53%), Modena (+52%), Messina e Catania rispettivamente con +51% e +50%.

Per quanto riguarda la prime tre città in classifica, l'offerta rispetto al 2022 è aumentata a Milano del 36%, a Bologna del 33%, a Roma del 7%. Dal lato della domanda a Roma cresce del 55% in un anno mentre a Milano soltanto del 15%. Se viene analizzato il prezzo di un posto letto in una stanza doppia, Milano è in testa con 348 euro, al secondo posto Roma con 272 euro, poi Napoli con 258 euro (il capoluogo partenopeo era fuori dalla top 10 per quanto riguarda le camere singole).