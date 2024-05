video suggerito

Capo di gabinetto di Rocca ma ancora Revisore dei conti della Croce Rossa, il Pd: “Fatto grave” Nonostante sia capo di gabinetto del presidente Rocca, Giuseppe Pisano ricoprirebbe anche il ruolo di presidente del collegio dei revisori dei conti della Croce Rossa. Il Pd: “Se fosse confermato, si dovrebbe dimettere” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Come capo dell'ufficio di gabinetto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a marzo dello scorso anno, subito dopo la vittoria alle Regionali, scelse un suo ex collaboratore alla Croce Rossa Italiana: Giuseppe Pisano. Commercialista, è stato presidente del collegio dei revisori dei conti della Croce Rossa Italiana. Un ruolo che però sembrerebbe ricoprire ancora, come denunciato dal segretario del Pd Lazio, Daniele Leodori, e dal capogruppo dem alla Pisana, Mario Ciarla.

In effetti sul sito della Croce Rossa è stata pubblicata il 20 aprile una delibera con cui vengono nominati i componenti del collegio dei revisori dei conti. Ebbene, Giuseppe Pisano figura come presidente.

"Questa mattina il sito ufficiale della Croce Rossa italiana riporta una notizia che non può passare inosservata: l'attuale capo di gabinetto del presidente della Regione Lazio sarebbe ancora presidente del collegio dei Revisori dei Conti della Cri", hanno denunciato Ciarla e Leodori.

Secondo i due esponenti del Pd si tratta di un "fatto di incompatibilità grave che non ha precedenti. Soprattutto perché Il Capo di Gabinetto, così come per altri ruoli, al momento della firma non può avere incarichi altrove, perché il contratto deve essere di esclusiva con la Regione. Chiediamo al presidente Rocca di fare luce su questa vicenda perché se tutto fosse confermato non ci sarebbero alternative alle dimissioni dell'attuale Capo di Gabinetto".

Nel corso della sua carriera Pisano è stato presidente del collegio sindacale e segretario generale di diverse società ed enti pubblici ed è stato liquidatore e commissario governativo di diversi enti.