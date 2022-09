Caos sulla Cassia bis per lavori e scuole aperte, automobilisti esasperati: “Code chilometriche” Il cantiere sulla Cassia bis congestiona il traffico del quadrante Nord, come la Cassia. Domani inizieranno i lavori di manutenzione sulla via Flaminia.

A cura di Alessia Rabbai

Il traffico suol Gra allo svincolo per la Cassia bis

Una mattina di passione alla ripertura delle scuole per gli automobilisti in transito lungo la Cassia bis a Roma, dove sono in corso i lavori. Il cantiere di 500 metri resterà aperto per altri dieci giorni, fino al 23 settembre, ma da tempo chi si sposta abitualmente lungo una delle principali strade del quadrante Nord della Capitale, ha segnalato difficoltà per traffico e code chilometriche, specialmente negli orari di punta, con incolonnamenti di oltre mezz'ora. I cittadini inoltre criticano lavori che sembrano procedere a rilento. Il cantiere sulla Cassia bis sta congestionando il traffico anche lungo altre strade, come ad esempio la Cassia. Tra stanotte e domattina inizieranno inoltre i lavori di manutenzione sulla via Flaminia in carreggiata esterna in direzione fuori Roma, che verranno svolti in orario notturno o di mattina presto.

Il cantiere sulla Cassia bis chiuderà il 23 settembre e non a fine novembre

Ad essere in corso dallo scorso 26 luglio sono interventi dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (Anas) per sostituire lo spartitraffico centrale alla carreggiata e sulla vegetazione bordo strada, che stanno interessando la viabilità lungo entrambe le direzioni. I primi disagi alla circolazione e lamentele sono iniziati a fine agosto, con il rientro dei romani dalle vacanze. Ora con la piena ripresa delle attività, tra scuola e lavoro, si rischia la congestione e i pendolari che si spostano in auto sono già esasperati.

Torquati: "Ripristineremo la transitabilità nel minor tempo possibile"

I cittadini con post e foto nei gruppi di quartiere hanno manifestato il loro dissenso sui social network. Stamattina in occasione della riapertura delle scuole sono comparsi i primi commenti: "Cassia bis verso Roma totalmente bloccata per chilometri. Tutto ciò è vergognoso". Il presidente del XV Municipio Daniele Torquati lo scorso 7 settembre ha incontrato Anas e ha risposto alle domande dei cittadini: "I cantieri sulla Cassia bis verranno rimossi il 23 settembre invece che a fine novembre, come era precedentemente programmato. L'obiettivo è ripristinare nel minor tempo possibile l’intera transitabilità. Come amministrazione municipale, e presidenza – aggiunge Torquati – confermiamo tutta la nostra disponibilità nel collaborare per la gestione dei futuri interventi sul nostro territorio per cercare di mitigare, laddove necessario, le criticità trovando soluzioni concrete".