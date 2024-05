video suggerito

Cagnolino cade in un tombino, la padrona disperata chiama i carabinieri: ‘Tokyo’ salvato Il cagnolino, un cucciolo di razza Pinscher, era caduto in un tombino in via Montefiore, a Castelnuovo di Porto. A salvarlo, i carabinieri della locale stazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

48 CONDIVISIONI condividi chiudi

Brutta avventura per Tokyo, un cagnolino di razza Pinscher, che questa mattina è caduto in un tombino in via Montefiore, a Castelnuovo di Porto. Il cucciolo era a spasso con la sua padrona quando non si è accorto di un tombino scoperto, cadendo nel vuoto. Terrorizzata, la sua padrona ha cominciato ad andare nel panico. Prima ha provato a recuperare Tokyo da sola poi, rendendosi conto che non era possibile, ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. Temeva che più tempo il suo cane passasse lì sotto, meno erano le possibilità di trovarlo in vita. Ha così deciso di chiedere aiuto alle forze dell'ordine, che sono arrivare immediatamente.

Sul posto è arrivata subito una pattuglia dei carabinieri della stazione di Castelnuovo di Porto. Dopo aver rassicurato la signora, hanno aperto e ispezionato quattro tombini, trovando Tokyo sano e salvo in uno di essi. I militari sono riusciti a recuperarlo e affidarlo alla padrona, che finalmente ha potuto riabbracciare il suo cane. La donna temeva che Tokyo non ce la avesse fatta: per questo, quando ha visto che era in buone condizioni di salute, si è sentita sollevata e ha tirato un enorme sospiro di sollievo. Per il cane, fortunatamente, questa brutta disavventura ha avuto un lieto fine.

Può capitare a volte che, uscendo a fare una passeggiata con il proprio animale, capitino situazioni preoccupanti e pericolose come queste. Nel caso in cui non si riesca a recuperare da soli il proprio amico a quattro zampe, è bene rivolgersi alle forze dell'ordine che, valutando la situazione, sono in grado di decidere come agire e se chiamare squadre attrezzate in supporto.