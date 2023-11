Cacciatore scivola lungo un dirupo per dieci metri: morto sul colpo Un uomo di 62 anni ha perso la vita durante una battuta di caccia avvenuta in provincia di Latina: è infatti caduto in un dirupo morendo così sul colpo.

Nella giornata di domenica 12 novembre un cacciatore è morto dopo essere scivolato in un dirupo. È successo a Roccasecca dei Volsci, comune che si trova nella provincia di Latina. Sulla base delle informazioni diffuse fino a questo momento, la vittima si chiamava Giovanni Fettuccia. Nonostante i tentativi di salvarlo, per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è infatti morto sul colpo.

Il 62enne stava trascorrendo una giornata in compagnia di alcuni amici

Fettuccia aveva 62 anni ed era originario di Pofi, che è un piccolo comune che invece si trova nella provincia di Frosinone. Domenica mattina aveva deciso di trascorrere la giornata insieme ad alcuni amici: il gruppo di cacciatori si era quindi diretto sulle montagne di Roccasecca proprio per una battuta di caccia: avrebbero ucciso tre cinghiali. A un certo punto, avrebbe iniziato a piovere. Avrebbero quindi cercato riparo in una zona vicino alle loro automobili.

La dinamica dell'incidente: avrebbe fatto un volo di dieci metri

E proprio mentre stavano mangiando, il 62enne è precipitato per un dirupo. Sarebbe caduto per circa una decina di metri. Sono stati subito chiamati i soccorsi. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo che era finito in una zona particolarmente impervia. Purtroppo nonostante il loro tempestivo intervento, per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Una volta appresa la notizia, sul posto si sono recati la sindaca di Roccasecca dei Volsi e il primo cittadino di Pofi che, insieme agli amici della vittima, hanno consolato la moglie del 62enne.