L'hanno avvicinata prima prendendola in giro per come era vestita poi, non ancora soddisfatte, l'hanno picchiata colpendola con uno schiaffo. Due ragazzine di 13 e 14 anni sono state identificate dai carabinieri e segnalate all'Autorità giudiziaria per quest'atto di bullismo nei confronti di una loro coetanea, una ragazzina di 13 anni. L'episodio è avvenuto martedì scorso nei pressi del centro commerciale Parchi della Colombo. La ragazzina stava passeggiando da sola quando è stata avvicinata dalle due bulle, che prima hanno deriso il modo in cui era vestita, poi l'hanno picchiata, dandole un violento schiaffo. Un comportamento molto violento nei confronti di una 13enne che nemmeno conoscevano, messo in atto solo per mostrare la forza del branco. Dopo lo schiaffo la vittima è fuggita, ma quando è tornata a casa ha raccontato tutta la madre, che l'ha portata dai carabinieri a sporgere denuncia.

Picchiano 13enne: la vittima va dai carabinieri

La vittima è andata alla stazione di Casal Palocco per raccontare l'accaduto ai militari, che hanno avviato le indagini. Le due responsabili dell'aggressione sono state individuate in poco tempo: entrambe sono state segnalate all'Autorità giudiziaria per l'atto di bullismo contro la 13enne, spaventata per quanto accaduto, vittima di un atto di violenza deliberato e senza senso che non si sarebbe mai aspettata mentre faceva una passeggiata tranquilla per i fatti suoi. Non è chiaro se le ragazze si conoscessero o se le due bulle abbiano scelto la loro vittima a caso, approfittando del fatto che fosse da sola. Un atto deprecabile, che non è escluso abbiano già commesso in passato.