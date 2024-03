Boom di prenotazioni per Pasqua a Roma: turisti oltre le previsioni, anno record per la capitale Una primavera da record per la capitale, pronta ad accogliere quasi 500mila turisti da ogni parte del mondo che hanno scelto Roma per celebrare la Pasqua nel 2024, nuovo anno da record per il turismo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Si avvicina la Pasqua e sempre più turisti sono decisi a trascorrere le vacanze primaverili nella capitale. A dirlo il numero di prenotazioni arrivate negli ultimi giorni e delle presenze evidenziate dall'Osservatorio del Mercato del Turismo e del Lavoro.

"Le stime del turismo a Roma per Pasqua superano perfino le ottime proiezioni che avevamo reso pubbliche nei giorni scorsi – ha commentato l'assessore capitolino al Turismo, Grandi Eventi, Moda e Sport Alessandro Onorato – I dati dell’Ente Bilaterale del Turismo vanno al di là di ogni più rosea aspettativa: siamo di gran lunga sopra ai dati del 2023, anno record assoluto. Segno che la crescita non è episodica ma strutturale".

I dati sul turismo a Roma a Pasqua

Sono 461.500 (+6,78% sul 2023) gli arrivi stimati studiando le prenotazioni, mentre le presenze arrivano a quota 1.130.600 unità (+4,96% su Pasqua 2023). Gli esercizi alberghieri di Roma prevedono 295.200 arrivi (+3,04%) e 693.400 presenze (1,05%), mentre nell'extra alberghiero, come Bed and Breakfast, case vacanze e affitti a breve termine, si contano 166.300 arrivi con una crescita di +14,14% e 437.200 presenze con +11,82% rispetto all'anno precedente. Dati che superano quelli del 2023, già anno da record. Questi primi dati, però, rappresentano soltanto la zona di Roma Capitale: se rapportati ai numeri dell'hinterland romano e dell'intera Città Metropolitana continuano ad aumentare.

Nell’insieme della Città Metropolitana di Roma Capitale, infatti, gli arrivi complessivi sono stimati in 551.600 unità con una crescita di +6,98%; le presenze sono in 1.321.750 unità con +5,11%. Negli esercizi alberghieri della Città Metropolitana di Roma Capitale gli arrivi stimati sono 344.100 unità con una crescita di +3,18% e le presenze 793.700 unità con +0,70%. Negli esercizi complementari gli arrivi stimati sono 207.500 unità con +13,95%; le presenze sono 528.050 unità con +12,52%.

La reazione del Campidoglio

"Si tratta del risultato di un lavoro che abbiamo fatto e che continueremo a fare portando in città i grandi eventi: concerti (come quelli al Circo Massimo della scorsa stagione estiva, ndr), appuntamenti sportivi, dell’arte e della moda. Per offrire un’immagine più moderna di Roma, per riaccendere la città e per attirare i turisti da ogni parte del mondo – commenta i dati sui turisti a Roma l'assessore Onorato – I principali indicatori confermano che la crescita proseguirà anche nel 2025 e nel 2026 a condizione ovviamente che la città rimanga attrattiva come lo è stata in questi due anni”.