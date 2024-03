Blatte all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina: disinfestato lo spogliatoio degli infermieri Un’invasione di blatte ha interessato lo spogliatoio dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. La direzione sanitaria ha disposto la disinfestazione e i locali sono stati riaperti al personale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Le blatte all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina (Foto gentilmente concessa dalla testata locale Latina Oggi)

Blatte all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove la direzione sanitaria ha disposto già una disinfestazione. La segnalazione è arrivata lo scorso sabato 16 marzo, a riportare la notizia la testata locale Latina Oggi, con tanto di foto delle blatte sul pavimento dell'ospedale. Da quanto si apprende gli insetti si trovavano nello spogliatoio degli infermieri al piano interrato. Pare che non sia la prima volta che accada, ma che le blatte siano già state notate in altre occasioni e dunque, che sia un fatto ciclicamente ricorrente, anche se non si capisce perché, cosa le attiri e come siano entrate. Le blatte però non erano fortunatamente nel pronto soccorso, né all'interno dei reparti.

Rossori agli occhi e problemi al naso

Arrivata la segnalazione della presenza delle blatte, lo spogliatoio è stato chiuso ai dipendenti, in attesa che i locali venissero disinfestati e messi in sicurezza. Inevitabili i disagi per gli infermieri in servizio nell'ospedale, che non hanno potuto accedere allo spogliatoio per cambiarsi prima e dopo il turno di lavoro. Alcuni sanitari hanno detto di essersi cambiati in corridoio, altri hanno approfittato dei bagni, ma comunque il disagio c'è stato. Altri ancora avevano lasciato i propri oggetti personali nello spogliatoio e lo hanno trovato interdetto. Sono stati momenti di disorientamento. Qualcuno ha anche spiegato di aver avuto un forte rossore agli occhi e problemi al naso.

Ieri la disinfestazione, lo spogliatoio è di nuovo aperto al personale

La disinfestazione c'è stata ieri, domenica 17 marzo, e al termine lo spogliatoio è stato riaperto e messo nuovamente a disposizione del personale sanitario. Resta da capire perché avvengano questi episodi di invasione di blatte e come si possa fare per evitarli.