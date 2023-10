Bimbo sale in metro ma la madre resta sulla banchina: “Cerco il ragazzo che me lo ha riportato” Una mamma vuole ringraziare un ragazzo che ha accompagnato suo figlio al gabbiotto dell’Atac fino a quando non lo ha raggiunto. Salito sul treno, lei era rimasta sulla banchina. L’appello sui social network.

"Cerco il ragazzo di nome Valerio che alla fermata della metro C di Piazza dei Mirti ha preso mio figlio e lo ha portato al gabbiotto dell'Atac. Vorrei ringraziarlo per il gesto bellissimo che ha fatto". È l'appello che Ramona ha lanciato sui social network, nella speranza di ritrovare la persona gentile, che si è preoccupata di mettere al sicuro suo figlio, in attesa che lei lo raggiungesse. Il messaggio ha ricevuto tantissimi commenti e ricondivisioni, un tam tam generato dagli utenti, che vogliono aiutarla a trovare lo speciale ragazzo.

Ramona ha raccontato cosa è successo mentre era scesa insieme a suo figlio nella stazione della metropolitana Mirti: "Alla salita del convoglio le porte si sono chiuse con mio figlio dentro e io fuori dalla metro". Appena la donna si è accorta che il convoglio sarebbe ripartito senza di lei e che suo figlio era ormai a bordo senza poter più scendere, perché le porte si erano chiuse sono stati attimi di paura. "Ho subito dato l'allarme, avvisando il personale Atac di turno, che ha inoltrato l'allerta a tutte le stazioni e chiamato la polzia". Nonostante ciò Ramona ha avuto paura in quei momenti, che qualcuno potesse portarle via suo figlio e che non l'avrebbe più rivisto. Uno degli incubi peggiori che un genitore può vivere.

"Questo ragazzo era attento e ha visto la scena, di me che stavo sulla banchina e di mio figlio dall'altra parte della porta chiusa, ha capito tutto ed è stato così gentile da accompagnare mio figlio alla fermata successiva. È sceso dal treno insieme a lui e lo ha portato al gabbiotto della stazione della vigilanza, aspettando che lo raggiungessi per riprenderlo. Mi dispiace che presa dall'ansia e dalla felicità del momento per aver riabbracciato il mio bambino non l'abbia ringraziato come si deve".

Ramona ha pensato molto a quel ragazzo e vorrebbe poterlo incontrare una seconda volta: "Valerio, nessun ringraziamento vale più del tuo gesto, se leggi questo post. Contattami che io e la mia famiglia vogliamo ringraziarti come si deve" E ha aggiunto: "Ringrazio anche a tutta la vigilanza della metro C di Piazza dei Mirti e Centocelle, che non ci hanno mai lasciata un attimo e mi hanno accompagnata a riprendere mio figlio".